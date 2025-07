Dos presentaciones en la librería Rosario Castellanos

Presentación de “El otro lado del ayer”, por Rita Abreu.

“Hay norte, ¿ya viste? Ya se enojó Papá Dios.” La niña que protagoniza esta historia conoce las palabras que ponen los adultos en boca de Dios. “Hay truenos y relámpagos, uy Papá Dios está furioso”. Sin embargo, ella declara que los Nortes de Veracruz le fascinan: que el viento la despeine y le vuele el vestido, que haga taconear ventanas y puertas; que empuje a los niños como si quisiera jugar con ellos, que levante las olas. Es una oportunidad para que la niña escuche al mar. “Los nortes son fuertes, poderosos. A mí me gustaría ser así.”, afirma (página 19).

Esta niña que se asoma con sus ojos azules desde la portada, se va haciendo mayor y nos va sacudiendo con la intensidad de un Norte. (Por cierto, que para un turista llegar a Veracruz y que te tocara mal tiempo, los famosos nortes, era terrible, y quizá más que terrible, cruel).

“A lo mejor un norte se lleva lejos a mi tío. O a la mejor me lleva a mí, a donde nadie pueda encontrarme…”

La tragedia en su caso, no impide que la niña tenga una infancia feliz, no obstante, los truenos y centellas persistirán hasta el día que se cumpla el conjuro.

¿Cómo se acomoda una verdad incómoda? ¿Cómo se sobrevive al dolor, la culpa, la vergüenza, la rabia? María nos comparte su camino. El abuso sexual marca como un tatuaje que tú no elegiste. Vendrán momentos de mucha luz y olas que parecen engullirla. Vamos zozobrando mientras pasamos página. ¿Vendrá el amor? ¿El perdón? ¿Vencerá el papel de víctima? ¿La paz en el alma?

Es una travesía en la que saldrán los monstruos que viven en el fondo del mar, y a veces en la superficie: adultos sordos, ciegos, cómplices del depredador, o los que miran y no quieren perturbar su mundo, negligentes… Pero la vida no se detiene, el viaje sigue, obstinado, veleidoso, contundente. Cada personaje juega su papel, aunque algunos se queden en el camino, otras cambian de rol: amigas, familia, terapeutas, amores… espiritualidad.

María a pesar de parecer endeble, con voz delgada y bajo volumen es titán. O Titana, para apegarme a los credos que le van dando armas en su epopeya. No quiero llamarla heroína porque el cine de Hollywood nos ha dañado la mente y siempre vemos atributos fantásticos. No es el caso, María es heroína de a pie; es verdad que tiene poderes, pero salen de su enorme valentía interna.

Hizo todo para levantarse, gritar (se puede aún con bajo volumen) cantar, danzar y celebrar, así lo escribe y quien se mete a sus palabras puede dar fe de ello. Si en algo confía María es en la palabra.

“Pobre diario, lo acribillo con mis autoflagelos. Quizá de esto se trata la creación. Tener miedo, estar sola, volver a tener miedo. Abrirte de par en par a cada vivencia, acunarla, anidarla, digerirla. Luego haces un alto, te sientas a escribir, lo que salga, y después, sigues adelante.” (pág. 85).

Dos cosas se propuso María y nos va orillando a tomar a veces su lugar cuando su fuerza flaquea, no quedarse callada, y no traicionar su voz interior, que vaya que esa sí tiene un volumen alto y contundente. Nos lleva, nos estruja, no pretende escuchas-lectoras pasivas… Ahí vamos, salen nuestros propios miedos, nuestros propios rencores, avanzamos…

María huye de la conmiseración, no quiere engancharse con el odio, y ambas cosas no son nada sencillas. Esto requiere pausas, hacer tregua en el camino, contemplar y valorar lo vivido, lo andado. En un punto sublime, María responde a una pregunta significativa: ¿Cómo es amar a una mujer?

“Difícil de transmitir a quien no lo ha vivido. Es un amor que te permite conocerte más, crecer, tocar partes de ti que no hubie­ras descubierto de otra forma. Es la intensidad compartida. Es un nivel de amistad distinto al que tienes con tus amigas. Un nivel de ternura que te oprime el pecho, te conduce a un llanto sereno, renovador. Es visitar el cielo, y también el infierno. Es entregarte con confianza, aunque en algunos casos te traicionen después. Las energías se funden, juntas se crea una fuerza poderosa, luminosa, que se irradia de forma individual y como pareja. Sientes cómo tu verdadera esencia se libera. Tu capacidad de vivir se magnifica, te sabes infinita, amas todo y a todos. No sé qué más decir.”

María, risueña, bailadora, enamoradiza, toma vida por la pluma.

Rosamaría Roffiel, puso todas sus armas en El otro lado del ayer, la poeta, la periodista y la activista. Así que el libro es a veces un relato y batalla de tormentas, nortes, parajes suaves, y hasta manual de sobrevivencia.

Lo único que resta es agradecer a ella y a Lesvoz, la editorial.