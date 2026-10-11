Mis años en fem., reúne 20 años de escritura de la autora Rosamaría Roffiel

Prensa Editorial LeSVOZ A.C. presenta mis años en fem., el libro que reúne los textos que la escritora, poeta, periodista y activista lesbiana feminista Rosamaría Roffiel publicó en la revista fem. entre 1977 y 1997.

La primera edición será presentada durante la Feria internacional del libro del Zócalo 2026, el 11 de octubre a las 5:30pm, en el Foro Revueltas. La edición consta de 118 páginas y junta en un solo lugar veinte años de palabra lésbica feminista contenidas en números antiguos de la histórica revista.

Portada mis años en fem.

fem. nació en 1976 por iniciativa de Alaíde Foppa, escritora guatemalteca que vivía en México, y es considerada la primera publicación feminista de la Segunda Ola en América Latina. La revista se propuso llegar a todas las mujeres posibles con propuestas feministas de calidad, y estuvo en circulación 29 años.

El libro empieza con el primer artículo de Rosamaría en fem. (1977), sobre el simposio de investigación sobre la mujer, y sigue con sus crónicas sobre Nicaragua. A partir de 1983 aparecen los textos sobre lesbianismo, además de erotismo y poesía. Entre ellos están “Madres lesbianas” (1985), escrito junto con Adriana Ortiz-Ortega, y “¿Existe o no la literatura gay?” (1987). También incluye “Servicio a domicilio” la columna donde, como “la Güera Roffiel”, respondía preguntas de las lectoras en 1994 y 1995, y un texto sobre derechos reproductivos de 1996. Cierra con el cuento “La primera revelación”, ganador del primer lugar en el Primer Certamen de Cuento Lésbico de 1997.

Los textos se publican como aparecieron originalmente, para cuidar su valor histórico.

Rosamaría Roffiel nació en Veracruz y se formó como periodista de manera autodidacta. Colaboró en medios como Proceso y El Excelsior, fue parte del Consejo Editorial de fem. desde 1982 y fundó, junto con otras mujeres, el primer Centro de Apoyo a Mujeres Violadas (CAMVAC) de México. Es autora de Amora (1989), considerada la primera novela lésbica feminista de América Latina, de Corramos libres ahora (1986) y de su más reciente novela El otro lado del ayer (2025), entre otros libros de amplio reconocimiento.

En los años setenta y ochenta, hablar de lesbianismo en una revista que se vendía en puestos de periódicos era un acto de valentía, en una sociedad que daba por hecho que todas las mujeres debían ser heterosexuales. Los textos muestran que las lesbianas no llegaron después al feminismo mexicano: estuvieron ahí desde el principio, por lo que para las lectoras más jóvenes es una forma de conocer a las mujeres que abrieron camino y de reconocerse en una historia propia.

El libro también es memoria del movimiento feminista: cómo se armaba una revista entre mujeres, cómo se discutían los temas y cómo se trabajaba en colectivo. Muchos de los temas que se publicaron en fem., siguen vigentes, como los derechos reproductivos, la salud, la maternidad y la violencia contra las mujeres. Conocer este recorrido ayuda a no olvidar lo que ya se ganó y lo que todavía falta.

El prólogo es de Adriana Ortiz-Ortega, quien integró el Consejo Editorial de fem. de 1984 a 1987. Ella destaca la capacidad de Rosamaría para explicar temas complejos con sencillez y su trabajo constante como correctora de estilo, editorialista y promotora de textos sobre lesbianismo, erotismo y poesía. El libro está dedicado “a las mujeres que crearon fem.” y a quienes la mantuvieron viva durante tanto tiempo.

Esta edición se hizo con trabajo voluntario y recursos propios, es también un material importante de documentación, un tributo al legado de la revista fem., y una introducción para las nuevas generaciones a recuperar su historia para continuar avanzando en los derechos, siempre desde el feminismo.

Ficha técnica.

Título: mis años en fem., compilación de textos publicados en la revista fem. de 1977 a 1997.

Autora: Rosamaría Roffiel.

Editorial: Prensa Editorial LeSVOZ A.C.

ISBN: 978-607-69746-2-9.

Formato de 14 × 21 cm, 118 páginas. Portada a color en cartulina cuché de 250 g con laminado brillante; interiores en papel cultural ahuesado de 75 g, encuadernación pegada a calor.

Impreso en Prensa Editorial LeSVOZ, Ciudad de México.

Estará disponible Feria del Libro del Zócalo 2026, Carpa 2 de editoriales independientes, Stand 102 de Lesvoz AC, del 9 al 18 de octubre, en horario de 11am a 8pm, costo de $120.00 pesos mexicanos, y posteriormente en librerías y la Localita de LeSVOZ.

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