Borrador para un diccionario de las amantes, primera edición mexicana.

A 50 años de su primera edición en Francia, “Borrador para un diccionario de las amantes” se presenta en México.

Prensa Editorial LeSVOZ AC presenta la edición mexicana de Borrador para un diccionario de las amantes, de Monique Wittig y Sande Zeig, con traducción de Cristina Peri Rossi.

El libro se publicó por primera vez en París en 1976, y este 2026 cumple cincuenta años. Se presentará en la Feria Internacional del Libro del Zócalo (FILZ), en la Ciudad de México, del 9 al 18 de octubre.

Portada extendida edición mexicana

Cinco décadas después, el libro sigue leyéndose como lo que fue desde el principio: la creación de dos amantes lesbianas, una teórica y novelista, la otra activista feminista y cineasta, recreando palabra por palabra un mundo donde el amor entre mujeres no le pide permiso al lenguaje para nombrarse. Para nosotras, lesbianas feministas, es un honor que en este aniversario podamos traer esta edición autorizada por la misma Sande Zeig para celebrar en México una edición hecha por completo por mujeres lesbianas para todas las lesbianas.

En 1975, en una sala de kárate de París, Sande Zeig daba clases de defensa personal feminista y conoció a Monique Wittig. Un año después, ya como pareja, publicaron este libro. La palabra “borrador” es una declaración de principios: ningún diccionario alcanza para contener todo lo que existe en el amor entre mujeres, y mucho menos para ser nombrado por los hombres. Es un diccionario real, con palabras en orden alfabético, de un mundo habitado únicamente por mujeres, donde la mitología, el humor y el deseo entre lesbianas ocupan el centro y no los márgenes de siempre.



“Las amantes son aquellas que, experimentando un violento deseo las unas por las otras, viven/aman en pueblos” (AMANTES, p. 17)

“Al principio, si alguna vez hubo un principio, todas las amantes se llamaban amazonas.” (AMAZONAS, p. 17) “Aquella que vive en un pueblo de amantes, aquella cuyo interés se dirige en primer término a sus amantes, aquella que siente un deseo violento por sus amantes” (LESBIANA, p. 97) “Pero no es más que un borrador, todavía.” (DICCIONARIO, p. 53)

Es un libro que nombra a las lesbianas desde nosotras mismas. Sus definiciones recuperan a las amazonas, las abuelas, las madres, la memoria de un mundo sin hombres que definan nuestras palabras y vidas. Entre las casas de las abuelas, los agujeros de la pereza, y la isla de Lesbos, el diccionario inventa una historia propia que cruza la edad de oro, la de hierro y la de gloria, y hace desaparecer lo que distorsionó nuestra historia durante los períodos oscuros.

Hasta la palabra “mujer” cuestiona el nombre que las madres adoptaron para definirse por su función de engendrar. Al final, una bibliografía reúne a autoras de todas las épocas, de Safo y Cleopatra, a las feministas de su propio tiempo, y deja una genealogía lesbiana feminista para seguirse leyendo. Las propias autoras lo tradujeron al inglés en 1979, y unos pocos años después apareció por primera vez en español en Barcelona, con la traducción de Cristina Peri Rossi, escritora uruguaya, lesbiana y exiliada por la dictadura de su país, Premio Cervantes 2021. Que cincuenta años después siga reeditándose muestra que todavía hacen falta palabras propias.

Monique Wittig (1935-2003) fue novelista y teórica, una de las voces más filosas del feminismo francés. Su primera novela, L’Opoponax, ganó el Premio Médicis en 1964. En 1970 participó en la ofrenda floral bajo el Arco del Triunfo “a la esposa del soldado desconocido”, acto considerado fundacional del movimiento de liberación de las mujeres en Francia; cofundó las Gouines Rouges (Tortilleras Rojas), primer grupo de activismo lésbico de París, es una de las fundadoras del feminismo materialista francés.

Sande Zeig, es cineasta y fundadora de Artistic License Films, distribuidora que ha llevado a las salas más de cien películas. Dirigió el documental Apache 8, sobre el primer equipo de bomberas forestales formado íntegramente por mujeres apaches, y junto con Wittig escribió la obra de teatro El viaje sin fin y creó la película The Girl.

La edición fue posible por el trabajo voluntario y los recursos propios de LeSVOZ AC, organización no lucrativa de mujeres lesbianas feministas.

La presentamos “como una ofrenda de esta editorial para todas las lesbianas feministas amantes”.



Ficha técnica

Título: Borrador para un diccionario de las amantes.

Autoras: Monique Wittig y Sande Zeig. Traducción de Cristina Peri Rossi.

Editorial: Prensa Editorial LeSVOZ AC.

Edición: Primera edición, septiembre de 2026. Impreso en México.

ISBN: 978-607-69746-6-7

Formato: 14 × 21 cm, 154 páginas. Portada en cartulina couché de 250 g; interiores en papel bond ahuesado de 75 g, pegado a calor

Disponible en la Feria internacional del libro del Zócalo, CDMX, Carpa 2, Stand 102, del 9 al 18 de octubre, horario de LeSVOZ de 11 am a 8 pm, y después en librerías y la Localita de LeSVOZ

Costo: $120.00

Contacto: [email protected] · www.lesvoz.org – tienda en línea: lesvoz.com