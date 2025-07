El otro lado del ayer, tres presentaciones.

Presentación de El otro lado del Ayer de Rosamaría Roffiel

Que gran reto el de hablar de El otro lado del ayer, de Rosamaría Roffiel. Leo su novela, la pauso. Cierto, tengo muchas otras lectura pendientes, evaluaciones, seminarios…, pero no es eso. Me pregunta por Whats App si ya leí, que qué me parece, le respondo que, aunque no he terminado, me gusta su estilo sencillo y claro, sus recuerdos a partir de la mirada infantil. Que es inevitable, con sus palabras, recrear la vida propia y reflexionar sobre lo similar y lo diferente. Con respecto al abuso, pues, duele, le digo. Y me enfermo de una gripe extraña.

Le doy más vueltas, pronto será la presentación en el ITAM.

Así como ella, cuando en la novela habla de la traducción de un manual para un centro de apoyo a mujeres violadas: “Cada párrafo me cimbra; me levanto a tomar agua, al baño, a cualquier cosa para sacudirme tanta realidad”, dice María, la protagonista de la novela.

Podría hablar de las cuestiones formales de la novela, ¿no?, después de todo me invitaron como académica.

Puedo decir que en esta presentación me propongo compartir una lectura crítica y afectiva de la novela.

Que en términos estructurales, la obra está dividida en cuatro momentos: El ayer, El hoy I, El hoy II y ¿El mañana? Esta organización temporal no es precisamente lineal, traza con ella un recorrido emocional y simbólico. El “ayer” es el territorio del abuso, del silencio, de la infancia marcada por la violencia, pero también es el lugar de las abuelas amorosas, de la lectura como refugio, de los rituales y la cotidianidad veracruzanos, del juego en pandilla, de los trenes. El “hoy” es el tiempo de la reconstrucción, del duelo, de la reflexión, de la introspección. Y el “mañana”, es una pregunta abierta, una posibilidad, una insinuación.

Hay, en la obra, una recuperación del cuerpo como territorio de memoria y también como campo de batalla simbólico, lo que Hélène Cixous[1] denominó “escritura femenina”: una forma de narrar desde el cuerpo, desde la experiencia sensorial, y desde el deseo propio. Esto ya lo habíamos visto en sus obras anteriores, porque Rosamaría fue militante del feminismo de la segunda ola y es pionera del feminismo lésbico literario de México y de América Latina. La autora se inscribe en la genealogía de la escritura feminista con la elaboración literaria de sus testimonios, a lo que podríamos llamar quizá autobiografía novelada, con una voz honesta y valiente.

Desde un enfoque político, la obra cuestiona con fuerza la complicidad estructural que permite la perpetuación del abuso sexual infantil: el silencio de las madres, la pasividad y complicidad de los sacerdotes, la omisión de las escuelas, la impunidad como herencia cultural. María se pregunta ¿por qué nadie hizo nada?, ¿por qué la familia guarda silencio? ¿Por qué su tío puede amenazarla con que por su culpa van a sufrir su abuelita y sus papás?, por qué su mamá con indignación le pregunta: “¿por qué quieres destruir esta familia?”

Sin pretender justificar lo injustificable, pero buscando comprender este mecanismo de silencio, les comparto algunas reflexiones de Sara Ahmed, escritora, profesora y teórica feminista, británica. En un apartado de su libro Fenomenología queer, dice que “la heterosexualidad puede funcionar como el regalo más íntimo y mortífero de los regalos parentales”, sin meterme en recovecos pantanosos para esta presentación, comento que aquí Ahmed se refiere a la heterosexualidad como institución en términos de Adrienne Rich, y reformula las explicaciones de Marcel Mauss, antropólogo francés, con respecto al “don” o “regalo”, Mauss en su ensayo habla de las sociedades arcaicas, pero Ahmed lo aplica para explicar por qué las mujeres buscan complacer a la familia heteronormada. Así como Mauss establece que a una tribu le genera poder otorgar un regalo a otra, que hay obligatoriedad de devolver el aparente obsequio, y que el regalo deja en deuda a quien lo recibe, Ahmed argumenta que la heterosexualidad, en términos de dominio patriarcal, es el regalo que las familias dan a sus hijas, una herencia en valores, amor, aspiraciones, proyectos, orientaciones, esperanzas, formas de habitar y movernos en los espacios, jerarquías familiares, etcétera; rechazar el “regalo” es una traición que amenaza con la ruptura familiar y de herencia, dice Ahmed, ya que se trata de la demanda de que la hija devuelva el amor familiar recibido reproduciendo la línea del padre. Es un sistema de reproducción del patriarcado en el que romper la herencia patriarcal amenaza con la ruptura familiar y se considera una alta ingratitud, una traición, una falta a la devolución del amor otorgado.

Me paro al baño, porque sigo dándole vueltas, el texto me toca, me involucra y quizá por ello me enredo aquí con Sara Ahmed.

Pero lo cierto es que la novela es un documento literario de denuncia y a la vez una meditación ética sobre los pactos de silencio que sostienen la violencia sexual infantil. La novela interpela, desde lo literario, el mandato cultural que calla, minimiza o encubre la agresión sobre todo cuando el perpetrador forma parte del círculo íntimo. El otro lado del ayer, así como Amora, es una obra de compromiso socio sexual; de compromiso en otro sentido, ya no se trata tanto de esclarecer y dar rumbo a la vida de las lesbianas, sino de hacer visible el abuso infantil y clamar por el cuidado, por la vigilancia y por no recaer en el silenciamiento. Ante el silenciamiento, Rosamaría reivindica la escritura no solo como acto de supervivencia, sino subversión y transgresión.

Rosamaría logra recrear la voz de la niña María, de sus vivencias en Veracruz y la Ciudad de México, las que siente oscuras y sucias, y las felices, la va amalgamando con la voz adulta, así como se van amalgamando nuevas experiencias, el amor de pareja y el familiar en el respeto, un camino de luz y esperanza. Su mirada infantil es el vehículo desde el cual se perciben los gestos de ternura de las abuelas, los juegos con la “palomilla”, la violencia simbólica del clasismo y del racismo, la omnipresencia de la religión católica, y también —de forma dolorosamente reiterada— los abusos sexuales cometidos por un tío, dentro del espacio familiar, el que se supondría seguro.

Como en su novela Amora, las conversaciones grupales son entrañables y muy logradas. Si en esta novela se oye decir a María varias veces que su proceso es de individualización, es curioso cómo se perciben también las voces y reflexiones colectivas.

El otro lado del ayer no es solo una historia individual. Es una historia compartida, coral, íntima y colectiva. Es un testimonio con vocación política, que interpela a lectoras y lectores desde la honestidad radical, la dignidad del lenguaje, y la profunda humanidad de quien ha decidido no callar.

El eje que recorre la novela, y la vida de María, es el abuso sexual. Desde antes de su nacimiento, dice María, sus ancestros, nuestros ancestros, se apropiaban de los cuerpos de las mujeres; en su infancia, lo que para otras niñas podría ser velado o latente, se convierte en parte de su realidad, y en el resto de su vida como un tema por resolver, por reelaborar, porque el abuso no se borra, pero se puede elegir cómo vivir con eso, qué se hace con esa parte de la vida, le dice Sara a su amiga María. Así, llega la protagonista lentamente al trabajo de sanación gracias a su acercamiento a la psicoterapia, a la escritura literaria y a la espiritualidad que no se presenta como evasión, sino como posibilidad de reconciliación con la vida. Un proceso de muchos años.

La protagonista va descubriendo su diferencia, su disidencia, su rareza, su afectividad, en un contexto donde los cuerpos femeninos son controlados por instituciones religiosas, escolares y familiares (la institución heterosexual de Adrienne Rich). Las primeras experiencias de atracción hacia otras niñas aparecen con dulzura y placer, pero también con censura y castigo, especialmente cuando las monjas irrumpen para “corregir” lo inaceptable.

Se trata de una obra que desafía las fronteras entre lo literario y lo testimonial, entre lo íntimo y lo político, entre el dolor vivido y la posibilidad de una palabra que lo abrace, lo narre, lo trascienda. Este libro no se limita a contarse: este libro se siente, se recuerda, se re cuenta. Es, en muchos sentidos, una escritura que sana y que nos involucra ética y políticamente como lectoras y lectores.

Como lectora, una se descubre acompañada, interpelada, convocada a revisar su propia historia, sus propios silencios, sus propias memorias. Siento que he tenido que hablar aquí de una manera un poco caótica, porque me siento tocada por sus palabras. ¡Ah qué difícil acomodar tanta realidad!

Dice Rosamaría que está segura de que la de su novela “también es la historia de muchas de nosotras”, y que nos la entrega “con la esperanza de que pueda sernos de alguna utilidad”.

Que así sea, querida. Que esta obra circule, se lea, se discuta y se abrace. Porque en tiempos donde aún se silencia la violencia, decir, escribir, leer y escuchar son actos radicales de ternura y de lucha.

Muchas gracias por tu novela, Rosamaría.

[1] Hélène Cixous (Argelia, 5 de junio de 1937) es una feminista francesa, profesora universitaria, escritora, poeta, dramaturga, filósofa, crítica literaria y especialista en retórica (Wikipedia 2025).