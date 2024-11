LeSVOZ, una historia de organización y visibilidad lesbiana feminista. Por Mariana Pérez Ocaña

Nuestra labor inició en 1994, con la publicación alternativa del Fanzine Himen, y en 1996 empezamos a publicar la revista LeSVOZ de cultura lésbica feminista, que en la actualidad cuenta con 52 números editados; lo que nos convierte en la publicación para la población lesbiana feminista de habla hispana, con mayor permanencia y continuidad en todo el continente americano.

Iniciamos nuestra labora ante la falta de opciones ya que, como joven lesbiana que buscaba espacios para conocer otras mujeres como yo, me sentí profundamente decepcionada al descubrir que solo existía un grupo que abría su local los viernes por la noche para tomar cerveza y bailar por un par de horas, y aunque había una historia previa de grupos que habían intentado trabajar por las lesbianas en ésta ciudad, en su mayoría desaparecieron después de uno o máximo dos años, y en cuestión de publicaciones, la opción para las lesbianas era comprar revistas pornográficas para hombres gay, y así acceder a una página o suplemento para lesbianas, que no representaban mayores opciones de reflexión y aprendizaje.

En ese entonces yo pasé por trabajar en grupos anarquistas-punks en mi adolescencia, después conocí algunos grupos de hombres gay, de trabajo contra el VIH y empezaba mi incursión con grupos feministas, pero lo que seguía confirmando era la frágil y apenas visible trayectoria de grupos y activistas lesbianas.

En 1994 decidí que la forma de cambiar las cosas era haciéndolo yo misma, porque no podía esperar que “alguien” viniera a resolver los vacíos que las lesbianas hemos tenido en la sociedad patriarcal. Así, con mi amiga de toda la vida Juana Guzmán Lisea, le propuse que hiciéramos una publicación para mujeres lesbianas, y como no teníamos dinero, pero sí mucha iniciativa, decidimos hacerlo por medio de un fanzine lésbico, le pusimos “Himen”, fue el nombre que salió primero de entre otras propuestas de nombres que pusimos en la mesa el día que nos reunimos.

Lanzamos el número 0 en el mes de mayo de 1994, eran apenas 8 páginas, hojas tamaño carta dobladas por la mitad, fotocopiadas y engrapadas, con temas que nos interesaron: la salud de las lesbianas, la declaración de las mujeres zapatistas, el feminismo, dibujos, poemas, fotos, y listo el fanzine Himen empezó su trayectoria, lo distribuimos gratuitamente en local del Closet de Sor Juana (el mismo grupo que solo abría los viernes para tomar cerveza), y luego en la Marcha Gay de ese mismo año, desde entonces no hemos dejado de publicar.

En 1996, decidimos que el fanzine sería revista, presentamos la solicitud para el registro de nombre ante Derechos de Autor y la Secretaría de Gobernación, ya que queríamos distribuirla en librerías y nos solicitaban dichos registros. Sin embargo, el nombre “Himen” no fue autorizado, así que decimos que se llamaría LeSVOZ porque ese nos gustaba y significaba lo que queríamos ser: La voz de las lesbianas, y desde entonces es la publicación para mujeres lesbianas feministas de México.

Gracias al impacto logrado con la revista, en 1998 nos constituimos legalmente como Asociación Civil no lucrativa, en nuestros objetivos incluimos otras formas de trabajo con enfoque en derechos humanos y medios alternativos de comunicación, bajo la práctica permanente del feminismo radical.

Nuestra misión es “Crear y promover, desde los derechos humanos, la cultura feminista para las mujeres de todas las orientaciones sexuales, a través de actividades de empoderamiento y medios alternativos de comunicación, para combatir la lesbofobia y misoginia existentes en la sociedad mexicana”.

La asociación civil LeSVOZ está conformada por el Consejo Editorial y de Honorarias, Consejo Directivo y el Equipo de Voluntarias.

En 2012 emprendimos el proceso de clasificación y resguardo del Archivo Histórico LeSVOZ, que incluye almacenar, digitalizar y preservar toda la documentación histórica que evidencia nuestra labor y aportes al movimiento de lesbianas feministas de México, que va desde la documentación del trabajo interno, informes financieros, solicitudes a diferentes instancias de gobierno, actividades públicas, fotografías, logros y reconocimientos, correspondencia, preservar las acciones colectivas como fue el “Enlace Lésbico”, “El registro de uniones en la ciudad de México”, las “Marchas Lésbicas”, los “Torneos deportivos”, “Semanas de Cultura”, entre otras muchas actividades que nuestra organización ha desarrollado en conjunto o individualmente.

Se trata de preservar la historia de LeSVOZ y de todas las lesbianas que hemos trabajado como un movimiento autónomo frente a otros movimientos sociales afines.

Por supuesto incluimos la totalidad de revistas LeSVOZ, gracias a esta labor archivística en 2019 la UNAM decidió incluir las portadas de las revistas LeSVOZ dentro del Archivo Histórico de los Movimientos Sociales M68, el cual puede ser consultado en www.m68.mx

Y para nuestro 30 aniversario 2024, ingresamos los primeros 30 números de LeSVOZ al Archivo General de la Nación por medio de la plataforma Memorica.

La revista ha sido para nosotras una labor incansable de documentación de la historia de las lesbianas, de involucrar a otras organizaciones y activistas para aportar contenidos, hacer traducciones, buscar permisos para reproducir texto sobre vidas lesbianas, escribir biografías, invitar a escritoras a formar parte del consejo editorial y difundir sus creaciones literarias, dar respuesta a las necesidades de atención de la población lesbiana, apoyar su desarrollo emocional e intelectual con artículos de salud física, mental y recreativas, concientizar sobre los derechos de las mujeres y las denuncias por discriminación, entrevistar a mujeres reconocidas que aceptan su relación amorosa con las lesbianas, documentar que el lesbianismo ha existido en toda la historia de la humanidad, proponer y convocar acciones de visibilidad constante, una labor permanente de nutrir nuestras vidas con toda clase de contenidos que proporcionan ejemplos propositivos que ayudan a dejar atrás el rechazo lesbomisogino con el cual crecimos, afirmar nuestra existencia lesbiana plena de posibilidades, derechos y cultura lésbica feminista, y nunca más ser invisibles ni vulnerables.

En 1998 presentamos la iniciativa de matrimonio entre parejas del mismo sexo con derecho a la adopción, en el 1er Foro de la Diversidad Sexual organizado en la asamblea legislativa del Distrito Federal. Un derecho que se logró hasta el año 2009, cuando la ciudad de México se convirtió en la primera ciudad de América Latina en aprobar ese derecho. (Lesvoz #05, #21 y #43).

En el año 2001 el sitio web “gay.com” organizó una encuesta que decía “¿Cuál crees que es actualmente, la mejor publicación gay lésbica de México?”, LeSVOZ obtuvo el total de 65% de calificaciones positivas, frente a otras revistas para hombres gay con tirajes muy superiores al nuestro y ventas en puestos de periódicos, eso quedó registrado en las páginas de LeSVOZ #20 donde también apareció la entrevista con la actriz y activista Ofelia Medina, que nos concedió para hablar de su apoyo a las mujeres lesbianas.

Para finales de 2001 recibimos un reconocimiento por parte del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, y con esos recursos económicos decidimos intentar distribuir la revista en puestos de periódicos, se imprimieron tres mil ejemplares de las revistas LeSVOZ #21, #22 y #23, aunque no continuamos con esta distribución debido a los altos costos de producción y que los voceadores de puestos de periódicos no quisieron distribuir la revista porque: “no se va a vender”.

Sin embargo, decidimos continuar y en 2002 LeSVOZ recibió el premio Visibilidad (Visibility) otorgado por la organización “Latino Lesbian and Gay Organization, LLEGO”, establecida en Washington DC.

Hasta que en 2018 decidimos que la revista sería digital y gratuita, por medio de nuestra propia página web, aunque la misma se imprime en tirajes pequeños bajo demanda y, desde entonces, hemos reforzando nuestra producción como Casa Editorial.

En la actualidad hemos publicado 52 ejemplares distintos de la revista LeSVOZ, que se pueden acceder en versión digital, así como impresos, tenemos 25 títulos de libros que abarcan géneros como poesía, novela, cuento, teoría, ensayos, todos creados por y para mujeres lesbianas, los distribuimos en librerías, en tiendas en línea y en nuestro propio local dentro del mercado Martínez de la Torre en la colonia Guerrero de la Ciudad de México.

La revista LeSVOZ y la organización del mismo nombre, continúan su labor constante en favor de las mujeres lesbianas feministas de nuestro país y el mundo, ha sido, es y seguirá siendo, un referente para todas las mujeres lesbianas que quieren vivir una vida fuera del estigma y los prejuicios, y también para documentar nuestra trayectoria como movimiento social autónomo, ya que las revistas están disponibles en varios archivos históricos del mundo, y en 2025 estará disponible para Universidades de Estados Unidos por medio de la plataforma ProQuest y la biblioteca de la Universidad de Toulouse en Francia; así escribimos nuestra propia historia, aportando al cambio y la justicia social que merecemos.

Link: https://memoricamexico.gob.mx/es/memorica/lesvoz_una_historia_de_organizacion_y_visibilidad_lesbiana_feminista

