Estadio Azteca: comercialización de los derechos humanos

Por Guadalupe L贸pez Garc铆a y Lizbeth 脕lvarez Mart铆nez

Agradecemos a Sara Lovera el env铆o de la informaci贸n. Al momento de la publicaci贸n en esta pagina, el gobierno de la CDMX, declar贸 la cancelaci贸n del proyecto, para 5 d铆as m谩s tarde, volver a autorizar la realizaci贸n del mismo 鈥渃on modiicaciones鈥, enlaces pertinentes: Cancelaci贸n= https://bit.ly/3Cr1j56 y Modificaci贸n: https://bit.ly/3AFuLTC. Esta informaci贸n forma parte del proyecto M茅xico Unido 2026, promoviendo los derechos laborales, de la Red de Mujeres Sindicalistas.聽



Las empresas responsables lo promueven como una edificaci贸n sustentable, el gobierno de la Ciudad de M茅xico, como parte del plan para la reactivaci贸n econ贸mica despu茅s de la pandemia por la covid-19; la Federaci贸n Mexicana de Futbol (FMF), como un ejemplo para el mundo, pero para los habitantes de la zona, el proyecto Conjunto Estadio Azteca (CEA) ser谩 parte de la gentrificaci贸n, afectar谩 la dotaci贸n de agua, la movilidad, el territorio y el medio ambiente del sur de la Ciudad de M茅xico.

Por primera vez, la Copa Mundial FIFA 2026 tendr谩 tres sedes: M茅xico, Estados Unidos y Canad谩. En el pa铆s, los partidos se jugar谩n en tres estadios: el BBVA, en Monterrey, Nuevo Le贸n; el Akron, en Zapopan, Jalisco, y el Estadio Azteca, el cual tendr谩 una 鈥渞emodelaci贸n鈥 interna y externa, como lo ha expuesto el presidente de la FMF, Yon de Luisa.

En los videos promocionales de su sitio virtual, se escucha que el Conjunto 鈥渜uiere ser s铆mbolo de uni贸n entre la comunidad y el proyecto para que todos salgamos beneficiados鈥. 鈥淗ay trabajo para todas y todos. Una oportunidad 煤nica que nos har谩 crecer juntos鈥, aunque las y los habitantes de la zona no opinan lo mismo, pues a trav茅s de diversas protestas han pedido que se cancele, porque no beneficia a su calidad de vida ni al acceso a derechos, como el del agua.

Esta es la cancha en la que se patea el bal贸n de la pol铆tica, la infraestructura urbana, la econom铆a y la vida comunitaria de una zona de la Ciudad de M茅xico que repercutir谩 en todo el pa铆s, m谩s all谩 del futbol. Aqu铆 hacemos un recuento de lo que ha sucedido alrededor del Estadio Azteca, cuyas obras estar谩n iniciando en el primer trimestre de 2023, con una duraci贸n de dos a帽os y con una inversi贸n de 150 millones de d贸lares, como ha dado a conocer De Luisa. La 煤ltima actividad del Coloso de Santa 脷rsula ser谩 el concierto del rapero puertorique帽o Bad Bunny, en diciembre de este a帽o.

Estadio Azteca: la cancha del desarrollo inmobiliario

En su congreso n煤mero 70, efectuado en junio de 2018 en Mosc煤, la Federaci贸n Internacional de Futbol Asociaci贸n (FIFA) eligi贸 a M茅xico, Estados Unidos y Canad谩 como sedes del mundial de 2026. En su reuni贸n de 2022, en Nueva York, defini贸 las 16 ciudades donde se jugar谩n los partidos. A M茅xico le correspondieron 10 partidos a jugarse en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de M茅xico.

Para estar listo, De Luisa inform贸 que el Estadio Azteca, propiedad de Televisa, ser谩 sometido a una 鈥渞emodelaci贸n鈥 interna (adecuaciones a las instalaciones del estadio y aumento de 80 mil a 85 mil asientos, entre otras) y a otra externa, con la construcci贸n de un hotel, un centro comercial de cuatro niveles con tres mezanines, un estacionamiento de siete niveles (con 925 cajones que se sumar谩n a los 6 mil 718 existentes) y un s贸tano. Por s铆 sola, m谩s que una 鈥渞emodelaci贸n鈥, se trata de un megaproyecto.

La obra prev茅 desarrollarse en un pol铆gono aprobado en 2016 por Francisco Alejandro Garc铆a Robles, exdirector de Instrumentos para el Desarrollo Urbano de la Secretar铆a de Desarrollo Urbano y Vivienda capitalina (Seduvi), y quien se encuentra preso desde finales de 2020, por presuntamente autorizar construcciones de forma indebida.

Informaci贸n del CEA, en su sitio oficial, expone que 鈥渆l dise帽o y construcci贸n de Conjunto Estadio Azteca se realizar谩 con base en los criterios del Programa de Certificaci贸n de Edificaciones Sustentables (PCES)鈥. La zona de impacto ser谩 de un kil贸metro a la redonda del coloso, en una superficie total de construcci贸n de 323,223.25 metros cuadrados de dos predios: uno, del Circuito Estadio Azteca, n煤mero 42, y el otro de Calzada de Tlalpan, n煤mero 3475.

De la Evaluaci贸n de Impacto Social, la Secretar铆a del Medio Ambiente de la Ciudad de M茅xico (Sedema) impuls贸 del 11 al 24 de octubre de 2021 la Consulta Vecinal para Grandes Construcciones. Debido a que 鈥渟e identificaron inquietudes de algunos grupos鈥, indica el sitio oficial, se acord贸 una segunda vuelta en febrero pasado, la cual no se pudo realizar, porque las y los vecinos impidieron la instalaci贸n de las mesas.

En relaci贸n con las afectaciones estimadas y medidas de atenci贸n propuestas, el CEA contempla, entre otras acciones, la perforaci贸n de un pozo de agua, una planta de tratamiento, un parque, una ciclov铆a, un programa para la gesti贸n integral de los residuos s贸lidos urbanos, la plantaci贸n de 1,668 谩rboles, una nueva 谩rea verde, un humedal artificial, un centro de integraci贸n comunitaria. Asimismo, se generar谩n 14,226 empleos directos e indirectos durante la etapa de construcci贸n y de su operaci贸n.

Para el gobierno de la Ciudad de M茅xico: reactivaci贸n econ贸mica

El 15 de junio pasado, Yon de Luisa aclar贸 que la inversi贸n del proyecto ser谩 privada y estar谩 a cargo de Altavista Sur Inmobiliaria y F煤tbol del Distrito Federal. El gobierno de la Ciudad de M茅xico participar谩 solo en la remodelaci贸n vial, aunque no descart贸 m谩s apoyo, luego de que el titular de la FIFA, Gianni Infantino, en su visita a M茅xico en abril pasado se reuni贸n con el presidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En un tuit de la cuenta 鈥淎ndr茅s Manuel鈥, publicado despu茅s del encuentro, el mandatario escribi贸: 鈥淓st谩n iniciando los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026; ya no estar茅 en la presidencia, pero ayudaremos en el tiempo que nos queda para auspiciar la alegr铆a de la gente y fomentar el deporte鈥.

En una entrevista colectiva del 18 de octubre de 2021, al ser cuestionada sobre las manifestaciones en contra del CEA, la jefa de Gobierno de la Ciudad de M茅xico, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguro que ser谩 decisi贸n de quienes viven en la zona si est谩n o no de acuerdo en su construcci贸n. Recalc贸 que no har铆an nada que est茅 en contra de la gente; para ello, se estaba promoviendo una consulta y reuniones.

A pregunta expresa, coment贸 que la iniciativa se present贸 como parte de la reactivaci贸n econ贸mica, pero que cuando se trata de megaproyectos, se debe someter a consulta vecinal. El 26 de julio del 2021, Sheinbaum present贸 el Plan de Reactivaci贸n Econ贸mica de la Ciudad de M茅xico, con 10 ejes. En el acto con empresarios, el presidente de la Asociaci贸n de Desarrolladores Inmobiliarios, Enrique T茅llez Kuenzler, explic贸 que se pondr谩n en marcha 鈥攃on el gobierno capitalino鈥 24 proyectos estrat茅gicos: hospitales, escuelas, usos mixtos habitacionales, comerciales y de oficinas, sin especificar lo relacionado con el CEA.

Al darse la noticia de las 16 ciudades en los que se jugar谩n los partidos, en un comunicado del 16 de junio, el Estadio Azteca puntualiz贸 que luego de 56 a帽os de su creaci贸n, este campo se proyecta 鈥渃omo un referente internacional en los deportes y espect谩culos, con un enfoque sustentable y cercano a la comunidad鈥.

La opini贸n de esa comunidad respecto del CEA dista mucho del optimismo de los empresarios, de Televisa, de la FMF, de la FIFA y de las autoridades gubernamentales. A partir de que se hizo la primera consulta, las y los colonos se organizaron en asambleas para informar sobre el proyecto y analizar la pol铆tica neoliberal de desarrollo inmobiliario, relata el Comit茅 Cerezo M茅xico, en el bolet铆n Fragua (n煤mero 8, invierno-primavera 2021).

Adem谩s, refiere Natalia Lara Trejo en ese mismo bolet铆n, cuentan con datos obtenidos por la Plataforma Nacional de Transparencia, puesto que, a pesar de tener mesas de trabajo con autoridades gubernamentales, estas se han negado a facilitarles los expedientes y componentes t茅cnicos para conocer el impacto real. La Sedema no lo considera necesario.

De esa informaci贸n, Lara Trejo 鈥攊ntegrante de la Asamblea Tlalpan-Coyoac谩n contra el Proyecto Estadio Azteca鈥 destaca que en 2018 la Secretar铆a de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de M茅xico modific贸 el uso del suelo. En 2019, la Comisi贸n Nacional del Agua le otorg贸 a la empresa una concesi贸n de extracci贸n anual de 450 millones de litros de agua.

Las y los habitantes de la zona que se han organizado refieren que las medidas de mitigaci贸n propuestas por los desarrolladores son 鈥渕igajas de mitigaci贸n鈥, de acuerdo con sus an谩lisis presentados en diversos espacios, entrevistas y foros, como el Seminario 鈥淢egaproyecto Estadio Azteca: impactos socioambientales鈥, organizado por la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS) el 30 de junio de este a帽o.

Impactos en abasto de agua, movilidad y medio ambiente

Informaci贸n de los desarrolladores se帽ala que el funcionamiento del Conjunto implicar谩 un consumo adicional de 567 mil 731 litros de agua diarios y reducir谩 la infiltraci贸n de agua para la recarga del acu铆fero. En Tlalpan y Coyoac谩n 鈥攁lcald铆as que concentran 173 de los 561 pozos que operan en la Ciudad de M茅xico鈥 la escasez de agua que ya se padece, se agudizar谩 por la demanda del l铆quido para su uso comercial.

En cuanto al caso de los 谩rboles, la Norma ambiental de la Ciudad de M茅xico establece que por cada 谩rbol talado o da帽ado por obras privadas se deben sembrar entre cuatro y 12, dependiendo del grado de afectaci贸n provocado. Esto significa que tendr铆an que plantar como m铆nimo 2 mil 328 谩rboles, y no los mil 668 que ofrecen.

Aunque el CEA aumentar谩 la generaci贸n de residuos s贸lidos, las medidas de mitigaci贸n no contemplan acciones para mejorar la recolecci贸n de basura, lo que podr铆a aumentar el problema de los basureros clandestinos. De acuerdo con su Programa de Desarrollo Urbano, ya son un problema en Coyoac谩n, que aporta el 5 por ciento del total de la basura de este tipo de tiraderos.

Mujeres: las m谩s afectadas

En el bolet铆n citado, Lara Trejo puntualiz贸 que en el estudio de impacto tampoco se analiz贸 la inversi贸n en los tiempos para el cuidado. Para especialistas, el megaproyecto perjudicar谩 de manera particular a las mujeres, quienes deber谩n dedicar m谩s tiempo al trabajo no remunerado, a buscar satisfacer derechos y servicios b谩sicos para ellas y sus familias y a efectuar actividades cotidianas en relaci贸n con la crianza de las y los hijos y el trabajo dom茅stico.

Esta situaci贸n, advirti贸 Lara, aumentar谩 la brecha de g茅nero, ya que representar谩 un obst谩culo para el acceso al trabajo remunerado y para su independencia econ贸mica. A ello se suma el aumento de la violencia y la falta de acciones concretas para atenderla.

Miguel Soto, integrante de la organizaci贸n PODER, explic贸 que desde 2015, la FIFA solicit贸 a las ciudades postulantes un informe sobre los riesgos a los derechos humanos que las Copas del Mundo pueden exacerbar y las acciones para mitigarlos.

Se帽al贸 que el informe de la Ciudad de M茅xico reconoce que los grandes eventos deportivos est谩n relacionados con el aumento de la violencia contra las mujeres, sobre todo en el hogar, pero eso no oblig贸 a las autoridades a plantear acciones para atender este problema, porque es una sede que estaba contemplada desde el principio.

鈥淎l final, ninguna de estas tres ciudades tuvo que mejorar ning煤n proceso en materia de derechos humanos, equidad de g茅nero y sostenibilidad socioambiental que la FIFA promueve para obtener el t铆tulo de sede o ciudad anfitriona鈥, asegur贸. El informe tampoco menciona el CEA.

Gentrificaci贸n: efecto de los megaproyectos

En el sitio web de Cemda, se apunta que 鈥渆n M茅xico, muchas de las violaciones a derechos humanos en contra de pueblos y comunidades ind铆genas y rurales se han perpetrado en el marco del desarrollo de megaproyectos鈥, debido a 鈥渦na pol铆tica econ贸mica y social que carece de toda perspectiva de sustentabilidad y pertinencia biocultural, que ocasiona el consumo desmedido de los recursos naturales, la destrucci贸n ecol贸gica, la deforestaci贸n, la erosi贸n de suelos y del patrimonio biocultural, la desertificaci贸n, la sobreexplotaci贸n de recursos naturales y la contaminaci贸n de agua y aire鈥.



Se帽ala que para un desarrollo verdaderamente sustentable que genere bienestar social, el Estado mexicano debe 鈥攅ntre otras medidas鈥 suscribir y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional sobre los Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales, alinear y armonizar el marco legal y las pol铆ticas p煤blicas del sector agropecuario, ambiental, agua y de pueblos ind铆genas-comunidades equiparables, bajo un enfoque de derechos humanos, de g茅nero y el principio del Estado pluricultural.

En lo referente al CEA, de acuerdo con la conclusi贸n de Natalia Lara en Fragua, quienes habitan en la zona se encuentran en una situaci贸n de injusticia y discriminaci贸n en el acceso a la ciudad, donde el gobierno capitalino act煤a en favor de un desarrollo econ贸mico que los excluye.

En el bolet铆n, el Comit茅 Cerezo manifiesta que el neoliberalismo convierte en mercanc铆a los derechos humanos. En lo que respecta al CEA, con la modificaci贸n del uso del suelo, aumentar谩 el pago del predial, las tarifas del agua, alterar谩 el tejido social y romper谩 las redes sociales de las y los colonos. Esto habla de la gentrificaci贸n; es decir, intervenciones urbanas que encarecen el acceso a servicios, por lo que se da un desplazamiento de los habitantes en mayor situaci贸n de pobreza.

La resistencia a las pol铆ticas neoliberales

Natalia Lara, en la entrevista con SemM茅xico, record贸 que las protestas iniciaron en octubre de 2021, cuando se llev贸 a cabo la primera consulta vecinal. Era un movimiento peque帽o que ya creci贸, pues se est谩n uniendo m谩s organizaciones.

Adem谩s, han demandado un di谩logo p煤blico y abierto y pedido que renuncien los funcionarios involucrados en las irregularidades detectadas. Se han manifestado en actos donde la jefa de Gobierno se ha presentado, como en la reuni贸n que sostuvo con la delegaci贸n de la FIFA y le han enviado dos cartas, pidiendo que se cancele el megaproyecto.

Una carta con fecha 7 de marzo contiene m谩s de 300 firmas. La otra, del 13 de mayo pasado, el Comit茅 Cerezo pide que el CEA se cancele y se ponga un alto a las pol铆ticas neoliberales contra barrios, pueblos y colonias: 鈥淣osotros no nos oponemos al progreso ni a la reactivaci贸n econ贸mica, al contrario, consideramos que deben de realizarse proyectos y obras de infraestructura que beneficien al pueblo y generen empleos dignos con salarios justos y seguridad social鈥.

En la misiva, afirm贸 que la renuncia de Lili谩n Guigue, como directora de Evaluaci贸n de Impacto y Regulaci贸n Ambiental de la Sedema, quien fue se帽alada como la negociadora con los desarrolladores inmobiliarios las medidas de mitigaci贸n, fue un logro de su lucha, y que ahora tendr铆a que ser investigada y sancionada. Sin embargo, la titular de la dependencia, Mariana Robles, neg贸 que haya sido por esa causa y que se fue a Nacional Financiera.

鈥淓l cumplimiento de estas exigencias ser谩 un primer paso para que los habitantes de las colonias populares del sur de la Ciudad de M茅xico vivamos y ejerzamos realmente nuestro derecho a la Ciudad, nuestro derecho a la participaci贸n pol铆tica y a decidir sobre lo que nos corresponde鈥, finaliz贸 el documento.

La protesta m谩s reciente fue este lunes 9 de agosto, cuando vecinos de Tlalpan acudieron a la zona en donde se reiniciaron los trabajos de conexi贸n de tuber铆as en la colonia La Joya, que llevar谩n al Estadio Azteca. Enrique Fern谩ndez L贸pez, uno de los l铆deres de la organizaci贸n Agua-Tlalpan/Vecinos organizados, indic贸 a SemM茅xico que hab铆a un acuerdo con autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de M茅xico (Sacmex) para detener las obras, en tanto se revisaba el proyecto, los permisos y su impacto ambiental. La polic铆a se present贸. Por ahora, las y los inconformes continuar谩n con la revisi贸n del proyecto. De continuar con 茅l, buscar铆an un amparo, adelant贸 Fern谩ndez L贸pez.

Futbol: pasi贸n y religi贸n en M茅xico

Mientras se define la edificaci贸n del megaproyecto, los preparativos para el mundial contin煤an. Para Gianni Infantino, el Estadio Azteca 鈥斆簄ico en el mundo en el que se habr谩n jugado partidos de tres mundiales (1970, 1986 y 2026)鈥 es la catedral del futbol; como italiano, lo considera el Vaticano del futbol mundial. Durante su visita de abril pasado, pidi贸 que en su remodelaci贸n no se pierda 鈥渟u alma鈥 y se mantenga su 鈥渕agia鈥. De Luisa confirm贸 que se respetar谩 su esencia y su legado.

En entrevista para este reportaje, la especialista en g茅nero, comunicaci贸n y periodismo, Claudia Pedroza, indic贸 que el apoyo que recibe la FMF no se fundamenta tanto en lo deportivo, sino que es un acuerdo de tipo comercial publicitario. Su car谩cter profesional hace que no dependa del presupuesto del gobierno para el desarrollo de sus selecciones o la construcci贸n de sus estadios, por lo que no importa qu茅 lugar tenga en un campeonato mundial.

Para una gran parte de la poblaci贸n de M茅xico, opin贸, el futbol forma parte de su identidad. Es una pasi贸n y tienen diversos rituales que la vinculan con los equipos y que hace que se vea como una religi贸n. Aun cuando no se tenga muchas posibilidades de avanzar m谩s all谩 del quinto partido, los estadios van a estar llenos. Sobre todo, cuando se juega en el propio pa铆s, lo mismo suceder谩 en Estados Unidos donde hay muchos mexicanos.

Pedroza adelant贸 que todo parece indicar que el equipo no tendr谩 un mundial diferente a otros, pero contar谩 con todo un aparato comercial que har谩 que la afici贸n tenga ilusi贸n y necesidad de hacerse presente. Por lo pronto, el reloj para que inicie o se cancele el megaproyecto sigue en cuenta regresiva.