Una política de la posición (1984), Adrienne Rich

XV. APUNTES PARA UNA POL脥TICA DE LA POSICI脫N (1984)

Adrienne Rich

Traducci贸n de Mar铆a Soledad S谩nchez G贸mez.

Charla dada en la Primera Escuela de Verano de Semi贸tica Cr铆tica, para la Conferencia sobre Mujeres, Identidad Feminista y Sociedad en los A帽os Ochenta, en Utrech, Holanda, el 1 de junio de 1984. Diferentes versiones de esta charla se dieron en la Universidad de Cornell, para el Seminario de Investigaci贸n de Estudios de la Mujer, y en la Conferencia Burgess, en el Pacific Oaks College de Pasadena, California.

Voy a pronunciar estas palabras en Europa, pero las he estado buscando en los Estados Unidos de Am茅rica. Hace algunos a帽os habr铆a hablado de la opresi贸n que comparten las mujeres, del movimiento que re煤ne a las mujeres por todo el globo, de la historia oculta de la resistencia y uni贸n de las mujeres, del fracaso de todas las pol铆ticas anteriores a la hora de reconocer la sombra universal del patriarcado, de la creencia de que ahora, en un momento de concienciaci贸n y en el que se emerge de manera global, las mujeres pueden unirse cruzando todas las diferencias nacionales y culturales para crear una sociedad no sometida, en la que 鈥渓a sexualidad, la pol铆tica...el trabajo... la intimidad... el pensamiento mismo se transformar谩鈥.[1]

Yo habr铆a pronunciado estas palabras como feminista que, 鈥渃asualmente鈥, resulto ser una ciudadana blanca de Estados Unidos, consciente de la probada capacidad de mi gobierno para detentar un poder violento y arrogante, pero tambi茅n como persona distante de dicho gobierno, y habr铆a citado sin segunda intenci贸n la aseveraci贸n de Virginia Woolf en Three Guineas'. 鈥淐omo mujer no tengo pa铆s. Como mujer no quiero pa铆s. Como mujer mi pa铆s es el mundo entero鈥.

Esto no es lo que vengo a decir aqu铆 en 1984. Vengo aqu铆 con apuntes, pero sin conclusiones absolutas. Esto no es un signo de p茅rdida de fe o esperanza. Estas notas son signos de la lucha por seguir avanzando, de lucha por ejercer la responsabilidad.

[...]

Pod铆as ver tu propia casa como una mota diminuta en un paisaje que se iba haciendo cada vez m谩s grande, o como el centro de todo, desde el cual los c铆rculos se expand铆an hacia el desconocido infinito. Es esa cuesti贸n de sentirse en el centro la que me corroe ahora. 驴En el centro de qu茅?

Como mujer, tengo pa铆s; como mujer, no puedo privarme de ese pa铆s al condenar su gobierno simplemente, o al decir tres veces 鈥淐omo mujer mi pa铆s es el mundo entero鈥. Dejando a un lado las lealtades tribales, y aunque los Estados nacionales sean ahora simplemente pretextos utilizados por los conglomerados multinacionales para servir a sus intereses, --necesito entender la manera en que un lugar en el mapa es tambi茅n un lugar en la historia dentro del cual, como mujer, como jud铆a, como lesbiana, como feminista, he sido creada e intento crear.

Empiezo, sin embargo, no por un continente, un pa铆s o una casa, sino por la geograf铆a m谩s cercana: el cuerpo. Aqu铆, al menos, s茅 que existo, que soy esa individua humana viviente al que el joven Marx denomino 鈥渓a primera premisa de toda la historia humana鈥.[2] Pero no he acudido a este lugar como marxista, de vuelta de la filosof铆a, la literatura, la ciencia y la teolog铆a en las que me hab铆a estado buscando a m铆 misma en vano. He venido como feminista radical.

La pol铆tica del embarazo y la maternidad. La pol铆tica del orgasmo. La pol铆tica de la violaci贸n y del incesto, del aborto, del control de la natalidad, de la esterilizaci贸n impuesta. De la prostituci贸n y del sexo conyugal. De lo que se ha denominado liberaci贸n sexual. De la hetero-sexualidad obligatoria. De la existencia lesbiana.

Y las feministas marxistas han sido, con frecuencia, pioneras en este campo. Pero muchas mujeres que conoc铆 entendieron la necesidad de empezar por el cuerpo femenino 鈥攅l nuestro鈥 no como la aplicaci贸n de un principio marxista a las mujeres, sino como la localizaci贸n del terreno desde el cual hablar con autoridad, como mujeres. No para trascender este cuerpo, sino para reclamarlo. Para volver a conectar nuestro pensamiento y nuestro lenguaje con el cuerpo de esta individua humana viviente concreta, una mujer. Para empezar, dijimos, por lo material, por la materia, mma, madre, mutter, moeder, modder, etc.

Empezar por lo material. Recoger de nuevo la larga lucha contra la abstracci贸n arrogante y privilegiada. Quiz谩s sea 茅ste el n煤cleo del proceso revolucionario, se llame marxista, del Tercer Mundo, feminista, o de las tres formas a la vez. Mucho antes del siglo XIX, estaban las emp铆ricas brujas de la Edad Media europea, que confiaban en su sentido com煤n, que practicaban sus probados remedios contra los anti-materiales, anti-sensuales, anti-emp铆ricos, dogmas de la iglesia, que mor铆an por ello a millones. 鈥溌縐na rebeli贸n campesina guiada por mujeres?鈥 鈥攅n cualquier caso, una rebeli贸n contra la idolatr铆a a las ideas puras, la creencia de que las ideas tienen vida propia y flotan por encima de las cabezas de la gente normal鈥 las mujeres, la gente pobre, la no iniciada[3].

Abstracciones separadas de los actos de gente viva, que son devueltas a gente en forma de esl贸ganes. La teor铆a 鈥攍a observaci贸n de modelos, el mostrar tanto el bosque como los 谩rboles鈥 puede ser como el roc铆o que se levanta de la tierra, se recoge en la nube y vuelve a la tierra una y otra vez. Pero si no tiene olor a tierra, no es bueno para ella.

Escrib铆 una frase justo en este momento y la borr茅. En ella dec铆a que las mujeres han comprendido siempre la lucha contra la abstracci贸n que flota libremente, incluso a pesar de sentirse intimidadas por las ideas abstractas. No quiero escribir ese tipo de frase ahora, la frase que empieza por 鈥淟as mujeres siempre han...鈥 Nosotras empezamos a rechazar las frases que empezaban: 鈥淟as mujeres siempre han tenido instinto maternal鈥 o 鈥淟as mujeres han estado, siempre y en todas partes, sometidas a los hombres鈥. Si hemos aprendido algo en estos a帽os de feminismo de fines del siglo XX, es que ese 鈥渟iempre鈥 borra lo que realmente necesitamos saber: 驴Cu谩ndo, d贸nde y en qu茅 condiciones ha sido verdad esta afirmaci贸n?

La necesidad absoluta de plantear estas cuestiones en el mundo: 驴D贸nde, cu谩ndo y en qu茅 condiciones las mujeres han actuado como tales y se ha actuado sobre ellas por serlo? Dondequiera que la gente luche contra el sometimiento, debe hablarse de ahora en adelante del sometimiento espec铆fico de las mujeres, por nuestra ubicaci贸n en un cuerpo femenino. Existe la necesidad de seguir hablando de ello, neg谩ndonos a permitir que esta discusi贸n siga como antes; donde se ha aconsejado y se ha impuesto el silencio, debemos seguir hablando, no s贸lo de nuestro sometimiento sino de nuestra practica y activa presencia como mujeres. Cre铆amos (yo lo contin煤o creyendo) que la liberaci贸n de la mujer es una cu帽a que se clava en otras ideolog铆as radicales, que puede abrir las estructuras de la resistencia, desatar la imaginaci贸n, conectar lo que ha estado peligrosamente desconectado. Prestemos ahora atenci贸n a las mujeres, dijimos: dejemos que hombres y mujeres presten atenci贸n consciente cuando las mujeres hablan; insistamos en los distintos procesos que permiten que m谩s mujeres tomen la palabra; volvamos a la tierra, no como un paradigma para 鈥渓as mujeres鈥, sino como un lugar de toma de posici贸n.

Quiz谩s necesitemos un tiempo para decir 鈥渆l cuerpo鈥. Porque es posible abstraer 鈥渆l鈥 cuerpo. Cuando escribo 鈥渆l cuerpo鈥, no veo nada en concreto. Escribir 鈥渕i cuerpo鈥 me lanza a la experiencia vivida, a las particularidades: veo cicatrices, alteraciones, decoloraciones, da帽os, perdidas, y tambi茅n cosas que me gustan. Huesos bien nutridos desde la placenta, los dientes de una persona de clase media que el dentista ha visto dos veces al a帽o desde la infancia. Piel blanca, con marcas y cicatrices de tres embarazos, de una esterilizaci贸n elegida, de la artritis progresiva, cuatro operaciones en las articulaciones, dep贸sitos de calcio, ninguna violaci贸n, ning煤n aborto, muchas horas de m谩quina de escribir 鈥攍a m铆a, no como mecan贸grafa contratada鈥 etc茅tera. Decir 鈥渆l cuerpo鈥 me lleva lejos de aquello que me ha proporcionado una perspectiva b谩sica. Decir 鈥渕i cuerpo鈥 reduce la tentaci贸n de hacer afirmaciones grandilocuentes.

Este cuerpo. Blanco, femenino; o bien, femenino, blanco. Primeros hechos obvios, perdurables. Pero nac铆 en la secci贸n para blancos de un hospital que separaba a las mujeres Negras de las blancas durante el parto, y a las criaturas Negras de las blancas en el nido, exactamente de la misma forma en que separaba los cuerpos Negros de los blancos en la morgue. Se me defini贸 como blanca antes de defin铆rseme como mujer.

La pol铆tica de la posici贸n. Incluso para empezar por mi cuerpo tengo que decir que desde el principio ese cuerpo tuvo m谩s de una identidad. Cuando me sacaron del hospital para llevarme al mundo, se me mir贸 y se me trat贸 como mujer, pero tambi茅n se me mir贸 y se me trat贸 como blanca, tanto por parte de la gente Negra como de la blanca. Se me ubic贸 por el color y el sexo, como seguramente se ubicaba a una criatura Negra por su color y su sexo, aunque lo que la identidad blanca implicaba era enga帽oso por la suposici贸n de que la gente blanca est谩 en el centro del universo.

Posicionarme en mi cuerpo significa algo m谩s que comprender lo que ha significado para m铆 tener vulva y cl铆toris y 煤tero y pechos. Significa reconocer esta piel blanca, los lugares a los que me ha llevado, los lugares a los que no me ha dejado ir.

El cuerpo en el que nac铆 no era s贸lo femenino y blanco, sino jud铆o 鈥攕uficiente para que la posici贸n geogr谩fica jugara una parte determinante en aquellos a帽os. Yo era un Mischling de cuatro a帽os de edad cuando comenz贸 el Tercer Reich. Si en lugar de Baltimore, hubiera estado en Praga, L贸dz o Amsterdam, la escritora de cartas de diez a帽os podr铆a no haber tenido domicilio. Si yo hubiera sobrevivido a Praga, Amsterdam o L贸dz y a las estaciones de ferrocarril para las que estas ciudades fueron puntos de deportaci贸n, yo ser铆a alguien distinto. Mi centro, quiz谩s, el Oriente Medio o Latinoam茅rica, mi propio idioma, otro idioma. O podr铆a no estar en ning煤n cuerpo.

Pero soy una jud铆a norteamericana, que naci贸 y se crio a cinco mil quinientos kil贸metros de distancia de la guerra en Europa.

Hay que intentar, como mujeres, mirar desde el centro. 鈥淯na pol铆tica鈥, escrib铆 una vez, 鈥渄e formular preguntas de mujeres鈥[4]. No somos 鈥渓a cuesti贸n femenina鈥 sobre la que se preguntan otras personas; somos las mujeres las que hacemos las preguntas.

Hay que probar a ver tantas cosas, conscientes de lo mucho que hay que ver, sacar a la luz, transformar. Echar abajo una y otra vez el falso masculino universal. Apilar, una junto a otra, las piezas de la experiencia concreta, comparando, empezando a diferenciar los modelos. Ira, frustraci贸n con el desprecio marxista o de la Izquierda hacia estas cuestiones, esta lucha. Es f谩cil decir ahora que esta desilusi贸n es superficial, pero la ira era profunda y la frustraci贸n, real, tanto respecto a las relaciones personales como a las organizaciones pol铆ticas. En 1975, escrib铆: Mucho de lo que estrechamente se denomina como 鈥減ol铆tica鈥 parece descansar sobre la certeza ancestral de un an谩lisis que, una vez dado, no necesita ser reexaminado, aun a costa de la honestidad. Tal es el callej贸n sin salida del marxismo para las mujeres en nuestro tiempo[5].

Y ha sido un callej贸n sin salida cada vez que la pol铆tica se ha sacado, se ha aislado de las vidas en progreso de las mujeres o los hombres, se ha enrarecido convirti茅ndose en la jerga de una elite, un enclave, o cada vez que se ha definido por peque帽as sectas que se han alimentado mutuamente de errores.

Pero, aunque hicimos caso omiso de Marx y de los marxistas te贸ricos y la Izquierda sectaria, algunas de nosotras, nombr谩ndonos feministas radicales, al decir liberaci贸n de la mujer, nunca nos conformamos con menos de la creaci贸n de una sociedad sin dominaci贸n; nunca nos conformamos con menos de la creaci贸n de relaciones nuevas. El problema era que no sab铆amos a qui茅n nos refer铆amos cuando dec铆amos 鈥渘osotras鈥.

El poder que los hombres ejercen en todas partes sobre las mujeres, poder que se ha convertido en modelo para cualquier otra forma de explotaci贸n y control ilegitimo[6]. Escrib铆 estas palabras en 1978, en la parte final de un ensayo titulado 鈥淗eterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana鈥. La idea del patriarcado como 鈥渕odelo鈥 para otras formas de dominaci贸n no era originalmente m铆a; hab铆a sido planteada insistentemente por feministas blancas occidentales, y ya en 1972 yo hab铆a citado a L茅vi-Strauss: Ir铆a tan lejos de decir que aun antes de la existencia de la esclavitud o la dominaci贸n de clases, los hombres consolidaron una forma de acceso a las mujeres que un d铆a servir铆a para introducir las diferencias entre todos nosotros[7].

Despu茅s de haber vivido cincuenta y tantos a帽os y de haber visto incluso el despliegue de peque帽os pedazos de historia, soy menos r谩pida de lo que fui en buscar 鈥渞azones鈥 煤nicas u or铆genes a las relaciones entre los seres humanos. Pero supongan que pudi茅ramos rastrear el pasado y mantener el hecho de que el patriarcado ha sido el modelo en todas partes. 驴A qu茅 tipo de acci贸n nos conduce esto en el momento actual? El patriarcado no existe en ning煤n sitio en estado puro y nosotras somos las 煤ltimas que han puesto el pie en la mara帽a de opresiones que han crecido unas en torno a otras durante siglos. Este no es el viejo juego de ni帽os en el que se saca de un entramado un hilo de un color y se va siguiendo para encontrar un premio, ignorando los dem谩s como si fueran meras distracciones. El premio es la propia vida, y la mayor铆a de las mujeres del mundo deben luchar por su vida en m谩s de un frente a la vez.

Nosotras... con frecuencia consideramos dif铆cil separar la opresi贸n por causa de la raza de la de clase o de la sexual, porque en nuestras vidas las experimentamos de forma simult谩nea la mayor parte de las veces. Sabemos que existe algo que es la opresi贸n racial-sexual, que no es ni 煤nicamente racial ni 煤nicamente sexual... Necesitamos articular la aut茅ntica situaci贸n de clase de las personas que no son simplemente gente trabajadora en la que no importa la raza o el sexo, sino para las que la opresi贸n racial y la sexual son factores significativos y determinantes en sus vidas laborales/econ贸micas.

Esto es parte del manifiesto de 1977 del Colectivo Combahee River, un documento fundamental para el movimiento de las mujeres en Estados Unidos que nombra de manera clara e inflexible, desde el punto de vista, de las feministas Negras, la experiencia de la simultaneidad de las opresiones[8].

Incluso en la lucha contra la abstracci贸n que flora libremente, hemos utilizado la abstracci贸n. Los marxistas y las feministas radicales lo hemos hecho. 驴Por qu茅 no admitirlo y decirlo, para poder volver al trabajo que queda por hacer, para bajar de nuevo a la tierra? El proletariado sin rostro, sin sexo, sin raza; la categor铆a 鈥渢odas las mujeres鈥, sin rostro, sin raza, sin clase. Ambas cosas han sido creadas por la convicci贸n que tiene la gente blanca occidental de ser el centro.

Aceptar la naturaleza limitadora de (nuestro) ser blancas[9]. Aunque hemos estado marginadas por ser mujeres, como autoras de teor铆a, blancas y occidentales, tambi茅n hemos marginado a otras, porque la experiencia que hemos vivido es, sin pensar en ello, blanca; porque nuestras 鈥渃ulturas de mujeres鈥 se asientan en la tradici贸n occidental. Reconocer nuestra posici贸n, tener que nombrar nuestro territorio de procedencia, las condiciones que hemos dado por sentadas: hay confusi贸n entre nuestro reivindicar una mirada blanca y occidental, y nuestro reivindicar una mirada de mujer[10], y miedo a perder nuestra centralidad cuando reclamamos al otro.

驴C贸mo define el feminismo blanco occidental la teor铆a? 驴Es algo que hacen s贸lo las mujeres blancas y s贸lo las mujeres reconocidas como escritoras? 驴C贸mo trabajamos activamente para construir una conciencia feminista occidental que no est茅 simplemente centrada en s铆 misma, que resista la limitaci贸n de lo blanco?

Fue en los escritos y en las acciones, discursos y sermones de las ciudadanas y ciudadanos Negros de Estados Unidos donde empec茅 a experimentar lo que significaba el hecho de que yo fuera blanca como punto de partida de una toma de posici贸n de la cual necesitaba sentirme responsable. Fue al leer los poemas de mujeres cubanas contempor谩neas cuando empec茅 a experimentar el significado de Norteam茅rica como lugar que hab铆a modelado tambi茅n mi forma de ver las cosas y mis ideas de qui茅n y qu茅 era importante, una posici贸n de la que yo tambi茅n era responsable. Viaj茅 por entonces a Nicaragua donde, bajo las colinas de la frontera entre Nicaragua y Honduras, en un pa铆s diminuto y empobrecido, en una sociedad de cuatro a帽os de edad, dedicada a erradicar la pobreza, pude sentir f铆sicamente el peso de los Estados Unidos de Norteam茅rica detr谩s de m铆: su fuerza militar, su inmensa apropiaci贸n de dinero, sus medios de comunicaci贸n. Pude sentir lo que significa, como disidente o no, ser parte de esa bota que se alza poderosa, la fr铆a sombra que proyectamos por todas partes en el sur.

Vengo de un pa铆s atascado durante cuarenta a帽os en una historia congelada. Hoy d铆a, cualquier ciudadana o ciudadano vivo de Estados Unidos est谩 saturado de la ret贸rica de la Guerra Fr铆a, de los horrores del comunismo, de las traiciones del socialismo, de las advertencias de que cualquier reestructuraci贸n colectiva de la sociedad lleva al fin de las libertades personales. Y, por supuesto, ha habido horrores y traiciones que merecen una franca oposici贸n, pero no se nos ha invitado a considerar las carnicer铆as del estalinismo o el terror de la contrarrevoluci贸n rusa de la misma forma que las carnicer铆as de la supremac铆a blanca y del 鈥淒estino Evidente鈥[11]. No se nos ha conminado a ayudar a crear aqu铆 una sociedad m谩s humana como respuesta a las que se nos ha ense帽ado a odiar y a temer. El discurso mismo se congela al llegar a este nivel. Esta noche al apretar el bot贸n buscando 鈥渓as noticias鈥, esa mascara brillante y animada de silicona estaba en la televisi贸n de nuevo, diciendo a los ciudadanos y ciudadanas de mi pa铆s que el comunismo de El Salvador nos amenaza, que el comunismo 鈥攄e la variedad sovi茅tica, obviamente鈥 maniobra en Am茅rica Central, que la libertad est谩 en peligro, que se debe detener a esos sufridos campesinos latinoamericanos, exactamente igual que Hitler tuvo que ser detenido.

En realidad, el discurso no ha cambiado nunca; es agotadoramente abstracto. (Lillian Smith, una activista y escritora blanca antirracista, habl贸 de la 鈥渕ortal monoton铆a鈥 de la abstracci贸n)[12]. No permite las diferencias entre lugares, 茅pocas, culturas, condiciones o movimientos.

Palabras que deber铆an poseer profundidad y pluralidad de alusiones 鈥攑alabras como socialismo, comunismo, democracia, colectivismo鈥 son despojadas de sus ra铆ces hist贸ricas; las m煤ltiples facetas de las luchas por la justicia social y la independencia se ven reducidas a la ambici贸n de dominar el mundo.

[...]

Y, aunque algunos sectores del movimiento feminista norteamericano surgieran de hecho de los movimientos Negros de los a帽os sesenta y de estudiantes de izquierdas, las feministas han sufrido no s贸lo el enterramiento y la distorsi贸n de la experiencia femenina, sino el enterramiento general y la distorsi贸n que afectaron a los grandes movimientos para el cambio social[13].

La primera astronauta norteamericana es entrevistada por la editora liberal-feminista de una revista de mujeres de gran tirada. Es una criatura espl茅ndida, saludable, joven, con cabello oscuro y espeso, con titulaciones cient铆ficas obtenidas en universidades de elite, con una confianza atl茅tica en s铆 misma. Adem谩s, es blanca. Habla del futuro espacial, del uso potencial de colonias espaciales por parte de la industria privada para producir, especialmente, materiales que puedan ser procesados ventajosamente en condiciones de ingravidez. Productos farmac茅uticos, por ejemplo. Por extensi贸n, una piensa en productos qu铆micos. Ninguna de esas dos en茅rgicas mujeres habla de las alianzas entre los militares y el sector 鈥減rivado鈥 de la econom铆a norteamericana. Ni tampoco del Depo-Provera, del Valium, del Librium, del Napalm o las Dioxinas. Cuando las grandes compa帽铆as decidan que les conviene invertir gran parte de su dinero en la producci贸n de materiales en el espacio... conseguiremos realmente los fondos que necesitamos, dice la astronauta. No se hace menci贸n alguna a qui茅nes somos 鈥渘osotros鈥 o a para qu茅 necesitamos 鈥渘osotros鈥 esos fondos; no se cuestiona el envenenamiento y el empobrecimiento de las mujeres aqu铆, en la tierra, o de la tierra misma. Tambi茅n las mujeres pueden olvidarse de la tierra[14].

La astronauta es joven, siente su propio poder, trabaja mucho por algo que le resulta excitante. Ha girado alrededor de la tierra y ha vuelto, y una vez m谩s ha pasado todos los ex谩menes m茅dicos. No es que yo espere que vuelva a la tierra como Casandra, pero su experiencia no tiene nada que ver hasta ahora con la liberaci贸n de la mujer. Un proletariado femenino 鈥攊nculto, mal nutrido, desorganizado, y en su mayor parte del Tercer Mundo鈥 crear谩 los beneficios que estimular谩n a 鈥渓as grandes compa帽铆as鈥 a invertir en el espacio.

En una pantalla doble en mi cerebro veo dos versiones de su historia: a trav茅s de la corriente de ingravidez mira hacia atr谩s, fijamente, el familiar globo terr谩queo, azul p谩lido, verde y blanco, su severa y sobria presencia, con la aut茅ntica intuici贸n de lo que es la relatividad lati茅ndole en el coraz贸n; y un movimiento, r谩pidamente calculado, hacia una zona residencial m谩s lejana; los tecn贸cratas y las mujeres que han sido seleccionados y probados se han olvidado del familiar globo: los nos t贸xicos, los pozos cancerosos, los valles cortados, los hospitales de las ciudades cerrados para siempre, las escuelas destrozadas, el desierto at贸mico floreciendo, las ra铆ces de los lilos creciendo salvajemente, los jacintos de color azul oscuro extendi茅ndose, los ailantos (especie de 谩rbol chino) y las puerarias (tabaco africano) haciendo un 煤ltimo esfuerzo a la desesperada 鈥攍a belleza que no se ir谩, que no puede ser robada.

Un movimiento por el cambio vive en los sentimientos, las acciones y las palabras. Cualquier cosa que limite o mutile nuestros sentimientos dificulta m谩s nuestra actuaci贸n, hace que nuestros actos sean reactivos, repetitivos: el pensamiento abstracto, las estrechas lealtades tribales, cualquier tipo de superioridad, la arrogancia de creernos en el centro. Es dif铆cil mirar retrospectivamente a los l铆mites de mi comprensi贸n de hace un a帽o, de hace cinco a帽os: 驴c贸mo miraba sin ver? 驴c贸mo o铆a sin escuchar? Tener generosidad con nuestras personalidades anteriores puede ser dif铆cil, y mantener la fe en la continuidad de nuestros recorridos es algo especialmente duro en Estados Unidos donde se han mudado las identidades y las lealtades y se han reemplazado por otras sin un temblor; todo ello en nombre de un llegar a ser 鈥渘orteamericano鈥. Sin embargo 驴c贸mo, si no es a trav茅s de cada cual, descubrimos lo que impulsa a otras personas hacia el cambio? Nuestros viejos miedos y negaciones, 驴qu茅 nos ayuda a distanciarnos de ellos? 驴Qu茅 hace que nos decidamos a reeducarnos, incluso a quienes tenemos una 鈥渂uena鈥 educaci贸n? Una vida pol铆tica deber铆a agudizar los sentidos y la memoria.

