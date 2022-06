La lista de Himmler, por Yan María Yaoyólotl

LA LISTA DE HIMMLER: CAREAGA-AYALA, O LA CAZA DE BRUJAS POSMODERNA

Ciudad de México, abril 2022, Por Yan María Yaoyólotl C.



A principio de abril del presente año, empezó a circular en las redes sociales una "lista" en proceso de elaboración con los nombres de varias mujeres latinoamericanas acusadas de ser “terf” y “anti-género”. El listado fue denominado La lista de Himmler parafraseando el título de la película La lista de Schindler que contenía los nombres de un grupo de judíos que pudieron ser salvados de la eliminación nazi; pero, en este caso, es exactamente lo contrario ya que esta lista, integra a un conjunto de mujeres feministas para ser perseguidas y castigadas, como lo hizo Himmler –brazo derecho de Hitler, con judíos, comunistas y homosexuales–, por el crimen de negarse a someter a la nueva doctrina queer (DQ).

La lista, hasta donde se investigó, fue elaborada por Gloria Careaga Pérez ex cosecretaria de la ILGA, dueña de Fundación Arcoíris y del Closet de Sor Juana con Patria Jiménez e integrante de ONU Mujeres, y por Mauricio Ayala Torres también integrante de Fundación Arcoíris y Coordinador del Observatorio de Crímenes de Odio Contra Personas LGBT México y de Mhinas Kitchen Deli Food. Empresarios que funcionan como dos de los jueces inquisitoriales más poderosos de los mercados GBTTTIQ+. La lista irá aumentando y próximamente incluirá los listados de los estados de la República que se encuentran recabando los grupos queer-transgénero de cada entidad. Por lo cual, es denominada La lista de Himmler: Careaga-Ayala, para la caza posmoderna, de las brujas feministas radicales y socialistas.

Dicho listado significa que las fuerzas derechistas reaccionarias queer-transgénero, siguiendo la línea lamista (Martha Lamas), se encuentran reuniendo los insumos que nutrirán el contenido del nuevo Tribunal de la Santa Inqueersición Posmoderna (TSIQP) que, en Occidente, forma parte de los nuevos Estados mundiales queer-transgeneristas posmodernos.

Lo grave y la peligrosidad de dicho listado es que actualmente la mayoría de los gobiernos se han sometido a la doctrina queer (para no perder los financiamientos de los organismos internacionales) aceptando los espurios Principios de Yogyakarta (que carecen de todo valor legal) convirtiéndose en los brazos represores del Estado Mundial Queer o Nueva Iglesia Universal Queer. No hay que olvidar que, durante casi cuatro siglos, la Santa Inquisición no reprimió, ni castigó directamente, sino que se limitó a obligar a herejes y brujas a “confesarse culpables” mediante tortura y, posteriormente, a entregarlos al poder civil de los gobiernos seculares, para que fueran estos quienes ejecutaran las sádicas y salvajes penas, como si la tortura no fuera castigo suficiente.

Denunciamos a La lista de Himmler: Careaga-Ayala que se está elaborando en la República Mexicana y a nivel latinoamericano, como un acto anti constitucional y anti derechos humanos porque viola los derechos inalienables de las mexicanas a una vida libre de violencia, consagrada por los instrumentos internacionales: La CEDAW, BELEN DO PARA y IV BEIJIN entre los más destacados. Y denunciamos a las instituciones y a las autoridades que lo están implementando, así como a los partidos de izquierda (reformistas, oportunistas) Morena y PRD, por ser los artífices de dichas legislaciones misóginas que representan un retroceso más atrás del siglo XVIII, la Revolución Francesa.

La Inquisición moderna quemaba a herejes y brujas en la hoguera; ahora, siglo XXI, la Inqueersición posmoderna utiliza la hoguera virtual y cibernética para la eliminación civil, laboral, profesional, familiar, moral y psicológica de mujeres que piensan diferente del sistema único, la economía única, la sexualidad única y el pensamiento único, queer, reprimiendo a todo lo demás.

No hay que olvidar que desde 2009, Gloria Careaga fue repudiada por acusar ante la prensa nacional a feministas del XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que, defendiendo la autonomía política del movimiento, cuestionaron la participación de hombres trans en el evento, siendo acusadas por ella de transexcluyentes (https://vimeo.com/20812474). Al ser ella misma quien se encargó, junto con Alejandra Sardá de Argentina, de introducir el transismo al feminismo en Latinoamérica.

Sin embargo, Careaga y Ayala no son más que alfiles secundarios del ajedrez mundial queer. Los que van a manejar los datos de la lista son los grandes teólogos queer-transgénero que no son visibles a los parias porque se encuentran en las altas esferas del poder tanto económico como político mundial, vinculados a las grandes empresas trasnacionales médicas, hospitalarias, farmacéuticas, de reproducción, turísticas y cosméticas cuyos intereses son exactamente los contrarios a las mujeres, la mitad de la humanidad, y, por tanto, al feminismo.

Exigimos al gobierno federal una investigación judicial sobre la utilización de este tipo de listados policiales y cárcel a quienes se encuentran violentando sistemáticamente a las mujeres a través del discurso de odio queer-transgénero, el cual se encuentra estableciendo las bases para el linchamiento social de aquellas mujeres que no se someten a los dogmas de fe de dicha doctrina neopatriarcal neoliberal.

Entre las dignas y honorables mexicanas de la lista se encuentran, por el momento:

A esta lista de 36 comprometidas mujeres mexicanas hay que agregar a varias de las asistentes al “Foro Aclaraciones necesarias sobre las categorías sexo y género”, organizado por el CEIICH-UNAM el 24 de marzo pasado de 2022, acusadas por las instituciones queer pro-trans y los colectivos de mujeres translovers de: “biologicistas, fundamentalistas y esencialistas”, siendo acosadas, hostigadas y amenazadas por los inquisidores queer-transgénero que representan el poder institucional del Estado Mundial Queer.

Esta denuncia y las imagenes de la misma se difunden a petición de su autora, y se dará seguimiento a posteriores publicaciones al respecto, tanto dentro de la versión impresa así como en nuestra página web: www.lesvoz.org

