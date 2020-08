LesbiaCinema LV#51, recomendaciones para ver en streaming

Todas las reseñas, traducciones y citas en LesbiaCinema por: Mariana P. Ocaña, correcciones de Alma Rosa González.

Si Supieras (The half of it)

Estados Unidos, 2020. Duración: 1 h 45 min. Protagonistas: Leah Lewis, Daniel Diemer y Alexxis Lemire. Dirección: Alice Wu. Ganadora del Festival de Cine de Tribeca 2020, Netflix. Basado en el artículo de Claire Heuchan publicado el 6 de mayo de 2020, para el sitio web: Afterellen.com

Titulada en español como “Si supieras” (The half of it o La otra mitad), fue producida por el sello Netflix. Es una película que narra la historia de tres jóvenes diferentes que cursan el último año de la preparatoria (High School), en Estados Unidos.

Ellie Chu (Leah Lewis) es una joven inteligente con excelentes calificaciones que acaba de recibir una propuesta de beca para acudir a la universidad. Ella también es buena para los negocios ya que, para apoyar a su familia, elabora tareas y ensayos para sus compañeros de escuela por los que cobra $20 usd. Desde que falleció su mamá, su padre ha estado sumido en una lucha emocional depresiva y financiera, por lo que hacer clandestinamente estas tareas le proporciona la satisfacción de salir con los gastos adelante. Por si fuera poco, ella es la única joven asiática (de origen chino) que vive en el pueblo de Squahamish (con población mayoritaria blanca y católica). Por esta razón, sufre el acoso de muchos compañeros y genera en ella ser retraída, guardando para sí sus emociones y sentimientos.

Aster (Alexxis Lemire) es una de las chicas más bellas de la escuela, por lo que atrae las miradas de los chicos, entre ellos la de Paul Munsky (Daniel Diemer), jugador de fútbol socialmente incómodo debido a su limitado vocabulario y timidez. Paul le pide a Ellie que escriba más que su tarea; él quiere que escriba una carta de amor para Aster. Esa carta se convertirá en una campaña de seducción. Ellie decide darle a Paul un curso intensivo de literatura e historia del arte para que pueda hablar con Aster sobre cosas importantes si se llega a dar un encuentro entre ellos, por lo que empezar esta comunicación por carta y mensajes de texto se convierte en un importante escape para la bella Aster, quién está atrapada en un mundo de gente superficial a la que no pertenece.

La conversación epistolar comienza entre ambas chicas sin que Aster lo sepa, dando la oportunidad a Ellie de explorar su creatividad; Aster, quien es novia de un chico popular pero insulso, de pronto entiende que hay vida más allá de su propio horizonte limitante. Ha encontrado a alguien con quien compartir gustos en común: arte, literatura y sentimientos profundos, que la hacen sentir que hay opciones más allá del pequeño pueblo de Squahamish.

La historia es una especie de recreación moderna de la novela clásica de Cyrano de Bergerac, el famoso libro de Edmond Rostand de 1897, que describe un personaje enamorado de una mujer bella, siendo él un hombre físicamente no agraciado, que utiliza su talento literario para enamorar a su amada, pero siendo el portador de ese afecto un tercero que no reúne las expectativas de la joven a seducir. Con “Si supieras” vemos una adaptación moderna y lésbica de esta antigua novela.

Los temas que centran la historia son la hermosa e inesperada amistad que florece entre Ellie y Paul. Dos personajes invisibles revelados en su inocencia luminosa dentro de un pueblo y una sociedad convencional que no ofrece opciones. Ellie quiere apoyar a Paul para que enamore a Aster, pero en esta aventura, logra conocer a un chico sencillo que a su vez la ayuda a brillar con su propia luz y dejar atrás el estigma en el que la han sumido los acosadores racistas, al ganarse el aplauso en un show de talentos de la escuela.

Al mismo tiempo ella manda cartas a revistas culinarias, para apoyar la receta del “taco de salchicha” que Paul ha inventado para sacar adelante el negocio familiar; mientras que Paul, quien ha tenido una educación conservadora católica, intuye los sentimientos que su amiga Ellie va desarrollando por Aster en su aventura mutua.

La película fue escrita, dirigida y producida por Alice Wu, a quien ya conocemos por su exitosa película lésbica “Un amor diferente” Saving Face, de 2004. En esta nueva película Alice Wu nos lleva de la mano en una comedia sencilla, pero que al mismo tiempo es intensa en su abordaje de la amistad, el amor, el racismo y la lesbofóbia y que no nos deja –como espectadoras–, perder el hilo de interés de lo que pasará entre Ellie, Aster y Paul, cuando las cosas que quieren cada una y uno, están contrapuestas entre sí.

Para terminar mejor, se puede ver directamente en la plataforma en línea de Netflix, si no tienes una suscripción, es momento de organizar una función entre amigas para disfrutar de esta amable cinta lésbica.

