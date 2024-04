Sábilas y Estrellas, presentación

La forma como las Sábilas llegaron a LeSVOZ es, sin duda, una respuesta a su propia pregunta.

Pero antes que nada ¿recuerdas qué estabas haciendo durante la pandemia?

Hay millones de historias al respecto en todo el mundo, en estos microcosmos encontramos a las compañeras de Sábilas, quienes se conocían en la universidad, y decidieron reunirse a la distancia para escribir sus reflexiones sobre lo que las aterriza cada día: ser mujeres en el único mundo que conocemos, el patriarcal.

Por nuestra parte, quienes integramos el Consejo directivo, tomamos la decisión —apoyadas por la pausa mundial en curso—, de soltar varios proyectos con los cuales ya no podíamos seguir avanzando, y enfocarnos más en la Producción Editorial, la página y servicios en la web, y el archivo histórico LeSVOZ.

Para 2022, logramos participar por primera vez en la Feria Internacional del Libro del Zócalo y eso nos acercó otra vez con las mujeres que nos han leído y nos leen en la actualidad. Ahí nos dimos cita con Yadira del Mar, para firmar el convenio de edición; meses atrás, ella nos había escrito para pedirnos que consideráramos su libro, para ser publicado.

La verdad es que yo no sabía quien era Yadira del Mar antes de este primer acercamiento; cuando nos llegó su mensaje, contesté: “Tenemos pocos recursos, y en este momento no estamos publicando poesía”; pero después de recibir su manuscrito y leer un poco de su biografía, no dudé en pedir la opinión de nuestro consejo editorial para producir su libro. La respuesta fue unánime, tenemos pocos recursos y SÍ, los vamos a invertir justo en una escritora como Yadira: lesbiana, activista, indígena; feminista radical, que sabe perfectamente qué es lo que hay detrás de una organización que se llama LeSVOZ.

También fue ahí en la Feria del Libro del Zócalo del 2022, donde Susan llegó a comprar un libro de la Editorial. Unas semanas más tarde nos contactó directamente y al final del año, agendamos una reunión. Fue en el Ágora donde nos dimos cita para conocerlas, saber quiénes eran y escuchar su propuesta. Cuando mencionaron sus lecturas de Andrea Dworkin, ya no tuve dudas ni desconfianza.

Sin embargo, la propuesta de las Sábilas, fue diferente. Su libro ya estaba escrito, diseñado, maquetado; contaba con el respaldo de una colectiva de mujeres jóvenes feministas radicales y querían aprender a materializar su proyecto. Y esa fue la única condición de mi parte: “Sí, vamos a hacerlo; pero antes tienen que tomar un taller de creación editorial, aprender lo básico, luego trabajaremos sus contenidos, haremos revisiones y, por último, vendrán a imprimir, armar los libros, pegarlos y refinarlos… Sí, también vamos a poner una parte de los recursos y ustedes otra, porque así fue exactamente como nosotras empezamos, y con mucho menos, sin miedo, sabiendo que equivocarse es parte del proceso. Pero, sobre todo, con la certeza de que van a tener su libro, y nosotras las apoyamos en el proceso”.

La experiencia ha sido sobresaliente, porque las Sábilas tienen iniciativa, hay lógica en su propuesta y les sobra talento. Así pasamos varios meses avanzando en el proceso, orientándolas, empapándolas del lenguaje de impresión, y maravillándonos nosotras con su hermosa energía creativa. Y, como siempre tengo prisa, apurándolas para que los libros estuvieran listos para la Feria del Libro del Zócalo, en 2023.

Así sucedió. El tiraje inicial fueron 250 libros de los cuales, en solo 10 días, vendimos 60 en la feria, lo que ayudó a recuperar una parte de lo invertido inicialmente. Sin embargo, lo más importante fue llegar a otras mujeres y hacer la presentación en pleno Zócalo durante la feria; empezar a distribuir en librerías, mandar a otros países, que ellas 7 tuvieran sus propios libros, se los dieran a sus mamás, los compartieran con las mujeres en sus vidas, planear otras presentaciones y dentro de poco, imprimir y armar más libros, hacer otros impresos, y por supuesto, contestar a la pregunta: ¿Cómo las mujeres nos encontramos con otras?

Materializar a Sábilas y Estrella de la Mar han sido procesos únicos, diferentes y posibles, gracias a ellas mismas y a su propuesta respetuosa, que reconoce el trabajo realizado por LeSVOZ: saben cómo trabajamos, lo que nos ha costado y no buscan solo el “sello editorial”, aunque sí es importante.

Nosotras sabemos que cada libro es diferente y que para las autoras es muy importante que su voz se difunda porque estamos logrando que sus sueños se plasmen en un libro digital PDF o e-book, que sus palabras se vean impresas en páginas de papel ahuesado, que ese libro vaya acompañado de una cintilla y un separador bordado, o que la caratula diseñada en Photoshop sea la portada de 500 ejemplares de su primer libro con su nombre impreso en ella. Ser también un imprescindible registro de ISBN, y adquirir una nueva materialidad en cartoncillo crudo, para ser plegada y unida a calor, luego ser refinada y despuntada, para finalmente llegar a las manos exactas que van a leerlas, conversar sobre ellas y llevarlas amablemente a una repisa o entregarlas como regalo a otra mujer como ellas, y mientras son leídas, ser convocadas, ser y hacer más sueños hechos letras, palabras, gramática, poesía, cuento, novela, ensayo, narración, crónica, ilustración…

Que se conviertan en gritos saliendo por un megáfono, rayando paredes con pintura en aerosol, en frases estampadas en una camiseta o en una impertinente denuncia en la calle por medio de un esténcil, que lleguen a los oídos y conciencias de todas, que todas tengan voz, que todas sepamos que aquí hay una puerta abierta desde hace 30 años, por donde pueden entrar y encontrarnos, entre Sábilas y Estrellas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...