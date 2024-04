Día de la mujer trabajadora

Día internacional de la mujer trabajadora, origen del 8 de marzo.

(El presente artículo, está compuesto de varias referencias, que aparecen al final del mismo).

Las narraciones sobre el origen de la conmemoración del 8 de marzo que se basan en el incendio de la fábrica en Nueva York o en la manifestación de las trabajadoras, son falsas debido a la manipulación que sufrieron por querer silenciar el verdadero origen de esta conmemoración.

Como escribe la historiadora Temma Kaplan[1], el Día Internacional de la Mujer tiene sus orígenes en el socialismo y las condiciones de las mujeres trabajadoras. Kaplan reconoce la importancia de las celebraciones comunales seculares de las socialistas, comunistas y anarquistas del siglo XIX, citando por ejemplo el Día de la Bastilla, el Primero de Mayo y otros aniversarios de la Comuna de París.

Estas celebraciones fueron más sobre la concreción de un sentido de comunidad que la fecha real en la que cayeron. Dicho esto, vale la pena señalar lo extrañamente complicada que es la historia de este día, debido a su manipulación con historias inventadas y fechas cambiantes[2].

La más conocida es la historia relacionada al incendio, pero el acontecimiento trágico que fue marcado como un "8 de marzo de 1908", sucedió en domingo, un día un tanto extraño para declararse en huelga porque eso no perjudicaría a los empresarios. Sí es cierto que hubo un incendio en la fábrica "Triangle Shirtwaist Company", donde murieron muchas mujeres, la mayoría jóvenes inmigrantes entre los 17 y 24 años, pero no fue el 8 de marzo de 1908, la fecha de esta tragedia fue el 25 de marzo de 1911. La historiadora norteamericana Mari Jo Buhle en su obra "Women and American Socialism 1870-1920" estudió el incendio de la "Triangle Shirtwaist Company[3]", suceso de gran transcendencia en la historia contemporánea de Estados Unidos, pero no por dar origen al Día Internacional de la Mujer, sino por ocasionar la muerte de las obreras que un año anterior en 1910, habían protagonizado la primera huelga llevada a cabo exclusivamente por mujeres en demanda de mejoras de su situación laboral.

También se quiere justificar remontando la fecha al 8 de marzo de 1857, ya que ese día se realizó una huelga de trabajadoras textiles ¿o no? Este dato no está confirmado y Temma Kaplan aclara que los eruditos franceses han puesto en duda ésta historia, sugiriendo que la huelga fue inventada retroactivamente. De algo parecido se tiene fecha del 27 de septiembre de 1909 cuando los empleado y empleadas textiles hicieron una huelga de trece semanas (hasta el 15 de febrero de 1910) en demanda de mejoras laborales, pero este acontecimiento tampoco es el origen de la celebración del 8 de marzo. Las historiadoras Liliane Kandel y François Picq afirman que el mito que sitúa la manifestación en el año 1857 fue creado en 1955 para eliminar el carácter comunista que más tarde adquiriría el Día Internacional de la Mujer.

Para desvelar los verdaderos orígenes de la conmemoración del 8 de marzo como "Día Internacional de la Mujer" y no "Día Internacional de la Mujer Trabajadora", nos basamos aquí en una investigación más exhaustiva realizada por: Ana Isabel Álvarez González, misma que fue publicada en forma de libro en 1999, bajo el título: “Los orígenes y la celebración del Día Internacional de la Mujer, 1910-1945”, Ed. KRK-Ediciones.[4] La Dra. Ana Isabel Álvarez realizó durante 1997-1999 una investigación sobre el origen del 8 de marzo consultando fuentes de primera mano en la Universidad de Harvard. Defendió su investigación en junio de 1999.

La decisión de convertir ésta celebración en un evento internacional corrió a cargo de Clara Zetkin (1857-1933), líder del movimiento alemán de mujeres socialistas. Pero la propuesta presentada por Clara Zetkin en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague los días 26 y 27 de agosto de 1910, para organizar la celebración de un Día Internacional de la Mujer no era del todo original. Esta propuesta tenía un antecedente, el Women's Day que las socialistas estadounidenses llevaban celebrando desde 1908, cuya finalidad era la reivindicación del derecho al voto para las mujeres.

El Partido Socialista Americano designó el último domingo del mes de febrero, día 28 de 1909, como Woman's Day o Día de la Mujer, para reivindicar el derecho de las mujeres al sufragio. Aunque fue hasta 1920 que se aprobó la Decimonovena Enmienda de la Constitución Estadounidense por la que se otorgó a las mujeres el derecho al voto.

El Día Internacional de la Mujer, que tiene sus orígenes indiscutiblemente en el movimiento internacional de mujeres socialistas de finales del siglo XIX, tenía como finalidad exclusiva promover la lucha por el derecho al voto de la mujer, sin ningún tipo de restricción basada en el nivel de riqueza, propiedades o educación.

Así se llegó a la primera celebración del Día Internacional de la Mujer, que se produjo el 19 de marzo de 1911, se pudo llamar internacional, porque fue realizada simultáneamente en Austria, Alemania, Dinamarca y Suecia. En los primeros años, el Dia Internacional de la Mujer se dedicaba en fechas diferentes según los países. Pero en 1914, a propuesta de las mujeres alemanas, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez un 8 de marzo en Alemania, Suecia y Rusia. La única autora que se aventuró a dar una explicación sobre la elección de esta fecha es Renée Côté, quien sólo apunta como posibilidad el hecho de que, en el mes de marzo estaba cargado de contenido revolucionario, pero sin dar ningún argumento sólido sobre por qué ese día en particular y no otro.

La Revolución Rusa de 1917 tuvo una gran influencia a todos los niveles en el Día Internacional de la Mujer. Aunque el 8 de marzo se llevaba celebrando en Rusia desde 1914, fue en 1917 que las mujeres rusas se amotinaron ante la falta de alimentos, dando inicio al proceso revolucionario que acabaría en el mes de octubre de ese mismo año, sí la Revolución Rusa. Los acontecimientos del 8 de marzo de 1917 (o más bien el 23 de febrero del calendario ruso) son importantes, no sólo porque dieron origen a la revolución y porque fueron protagonizados por mujeres, sino porque, según todo parece apuntar, esos sucesos fueron los que hicieron que el Día Internacional de la Mujer se pasara a celebrar sin más cambios hasta la actualidad cada 8 de marzo.

Después de la revolución, en 1922 la socialista Clara Zetkin se hizo comunista. Zetkin trabajó con Vladimir Lenin para establecer el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, como una manifestación comunista. También se celebró así en la China comunista y en España. La festividad permaneció asociada al comunismo durante algunas décadas, un cartel soviético de 1932 proclama el 8 de marzo como el día de la rebelión de las mujeres trabajadoras contra la esclavitud de la cocina. Abajo la opresión y la estrechez de la obra familiar.

Para 1967, el Día Internacional de la Mujer fue revivido en los Estados Unidos por un grupo de mujeres en Chicago, que incluyó a las hijas de comunistas americanos que recordaban haber oído hablar de la conmemoración. Al respecto Temma Kaplan señala que estas feministas revitalizaron la celebración y la infundieron con un nuevo significado

Pero para 1975 fue la ONU la que tomó mayor protagonismo ya que declaró ese año como el Año Internacional de la Mujer, y realizó su primera conferencia en la Ciudad de México; durante ese evento la ONU ofreció una versión de los hechos que habían conducido al nacimiento del Día Internacional de la Mujer; pero lo declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas, borró prácticamente todo el origen socialista del 8 de marzo.

Según Ana Isabel Álvarez, es muy interesante resaltar que en ese breve informe se silencian de manera absoluta los sucesos vividos en Rusia en 1917 que precisamente fueron los que harían del 8 de marzo el día elegido para celebrar el Día Internacional de la Mujer:

"El Día Internacional de la Mujer fue propuesto por primera vez por Clara Zetkin, una representante de la Conferencia de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague en 1910. La propuesta llegó al comienzo de un periodo de gran transformación social y política en el mundo. Europa estaba al borde de la I Guerra Mundial, los imperios coloniales de Asia y África estaban sufriendo las primeras conmociones de la revuelta nacionalista, y en Norteamérica el movimiento por el sufragio femenino estaba cuestionando algunas de las presunciones de las relaciones humanas. La llamada de Clara Zetkin a las mujeres para unir su lucha por la igualdad de derechos con la lucha por preservar la paz mundial topó con un coro sensible. Cuando se celebró el primer Día Internacional de la Mujer en 1911, más de un millón de mujeres participó públicamente en él. Además del derecho al voto y a ocupar cargos públicos, demandaban el derecho a trabajar, a la enseñanza vocacional y el fin de la discriminación en el trabajo".

