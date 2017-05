LeSVOZ felicita a las campeonas del 12º Torneo: Karly y sus amigas

Concluyó el 12º Torneo de Fútbol Rápido para Lesbianas LeSVOZ 2016 dejando los siguientes resultados:



Campeonas: Karly y sus amigas,



2º lugar: Warriors

3er lugar: Didesex Aragón

En esta versión 2016 tuvimos la participación total de 15 equipos, gracias a lo cual reinó la alegría, convivencia y competencia amistosa. El gran ambiente que se vive en los torneos es gracias a todas las lesbianas y mujeres de otras orientaciones sexuales además de sus amigas y familias, que llegan a practicar su deporte favorito y hacer comunidad, donde las lesbianas somos las protagonistas.

También agradecemos y honramos el gran trabajo de la árbitra Alex Cruz, quien se llevó la ovación por su gran desempeño, carisma y profesionalismo:

LeSVOZ agradece a las voluntarias que nos apoyaron, además del soporte por parte de las autoridades del deportivo Mina; así como al Diputado Constituyente Roberto López Suárez quien donó las medallas, trofeos y lona para las gradas; también al INDEPORTE CDMX por proporcionar el hidratante para las jugadoras, playeras y balones de obsequió.

Por último LeSVOZ, organización no lucrativa que NO recibe apoyo económico de ningún particular, empresa, coorporación, negocio, ni de ninguna instancia de gobierno local, nacional o internacional; solventamos por nuestros propios medios la renta de las canchas del deportivo Mina los sábados 6 y 13 de agosto, realizamos todos los trámites lógisticos previos y durante el evento, obsequiamos 100 revistas, 100 libros, 50 folletos de sexo protegido entre lesbianas así como 200 lubricantes para mujeres, convocamos el evento, nos la pasamos muy bien, e involucramos a nuestra comunidad a participar y aportar para el pago del arbitraje, en un evento que reunió a aproximadamente 300 mujeres lesbianas y de otras orientaciones sexuales.

Esto es lo que LeSVOZ llama: TRABAJO REAL.

Gracias y felicidades a todas, nos vemos en los torneos 2017, y recuerden participar y adquirir el próximo numero de la revista LeSVOZ.

Nosotras lesbianas feministas.