12° Torneo de Fútbol Rápido para Lesbianas 2016 – Convocatoria

LeSVOZ, A. C.

Convoca a participar a todos los grupos de mujeres, lesbianas y/o feministas, escuelas, clubes y equipos femeniles, así como mujeres en general, en el

12º Torneo de Fútbol Rápido para Lesbianas 2016



A realizarse los Sábados 6 y 13 de Agosto de 2016 desde las 10 am, en el Deportivo Mina, ubicado en calle Francisco Javier Mina #134, Col. Guerrero, entre eje Guerrero y Calle Héroes (dos calles atrás del metro Hidalgo o parada del metro-bus Mina), Delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad de México, bajo las siguientes

BASES:

RAMA: FEMENIL

CATEGORIA: AMATEUR*

REQUISITOS:

A) Ser mujer, mayor de 18 años, por lo que es indispensable presentar credencial oficial por cada jugadora (IFE o pasaporte).

B) Inscribirse previamente por equipo o individual, llenando la forma de registro en ésta página web: www.lesvoz.org

-Si no tienes equipo y deseas jugar, serás convocada a integrarte a un equipo nuevo.

-Los equipos no pueden exceder de 10 jugadoras, en caso de ser más pueden formar otro equipo el cual se registrará con otro nombre.

C) Los equipos deben ser registrados por lo menos por una mujer en su carácter de capitana o representante de su equipo, y presentarse a la junta previa de información el Sábado 30 de Julio del presente año a las 12 del medio día en el Deportivo Mina, ubicado en calle Mina #134 Col. Guerrero, entre eje Guerrero y Héroes (dos calles atrás del metro Hidalgo o parada del metro-bus Mina), Delegación Cuauhtémoc en esta ciudad de México.

D) Pagar una cuota por cada jugadora previo a cada partido de $20.00 pesos, mismos que serán para el pago del arbitraje.

E) El Reglamento, formación de nuevos equipos y sorteos de partidos, se realizará en la junta previa, por lo que es indispensable que, por lo menos una representante por equipo, participe en la misma, así como todas las jugadoras individuales sin equipo.

Premiación:

El equipo ganador recibirá el Trofeo LeSVOZ como campeonas del 12º Torneo de Fútbol Rápido para Lesbianas 2016, medallas, revistas de obsequio así como otros premios el día del evento, de igual forma se premiará al 2º y 3er lugar respectivamente.

Cualquier aspecto no previsto será resuelto por el equipo de arbitraje en conjunto con el equipo de LeSVOZ a.c.

*Nota aclaratoria, como la convocatoria lo aclara, este es un torneo de caracter AMATEUR, por tanto no profesional, no remunerado, no patrocinado, no comercial, no competitivo, no pertenece a ninguna liga profesional, semiprefesional, gubernamental, internacional o de cualquier otra indole, por lo que TODOS los registros de jugadoras individuales y/o equipos estan sujetos a respetar las reglas de participación, en caso contrario cualquier registro, juego, participación y/o premio obtenido en el periodo de convocatoria y ejecución del torneo será cancelado y/o invalidado, por parte de LeSVOZ A. C. como convocantes y organizadoras de este torneo histórico.

Al público en general:

La entrada es libre y preferente para mujeres.

Los partidos se realizarán cada 30 minutos, forma tu porra, invita a tus amigas, acompaña a tu pareja o ven a divertirte y conoce a más mujeres en un ambiente sano de recreación y convivencia.

Se prohíbe la introducción de cámaras fotográficas (de cualquier tipo) y/o de video, por seguridad de las participantes, así como fumar o el consumo de bebidas alcohólicas durante el evento y dentro del Deportivo Mina.

Toda conducta antideportiva, no respetuosa, misógina y en contra de la población objeto de esta convocatoria, las convocantes, cuerpo de arbitraje, voluntarias, y publico participante será sancionada con expulsión inmediata.

Habrá mesas de información y promociones de tu revista LeSVOZ.

El 12° Torneo de Futbol Rápido para Lesbianas es posible gracias al trabajo voluntario e iniciativa de LeSVOZ A.C.

Mayores informes escribe o consulta:

servicios@lesvoz.org.mx

www.lesvoz.org

facebook.com/lesvoz

Calendario de Fechas 2016

Fecha/Sábados Horario Actividad 30 de Julio 12 del medio día. Confirmación de registro y Sorteo de partidos 6 de Agosto 10 am a 3pm Eliminatorias Generales 13 de Agosto 10 am a 3pm Semifinales y Final del 12º Torneo de fútbol rápido 2016



FORMULARIO DE REGISTRO POR EQUIPO O INDIVIDUAL

RECUERDA, ES INDISPENSABLE QUE TE PRESENTES EL SÁBADO 30 DE JULIO A LAS 12 DEL MEDIO DÍA, EN EL DEPORTIVO MINA, PARA CONFIRMAR EL REGISTRO Y PARTICIPAR EN EL SORTEO DE PARTIDOS.

